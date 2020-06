"L'eredità di Silvana", serata-evento in Piazza Matteotti inaugura i giovedì tifernati - Tuttoggi

“Il tuo sorriso ribelle”, il libro dedicato a Silvana Benigno, stavolta verrà presentato ufficialmente a Città di Castello.

Serata-evento

L’appuntamento è per giovedì 2 luglio, dalle 21, in piazza Matteotti, nella serata-evento curata da Moira Lena Tassi, insieme a personaggi dello spettacolo, musica, cultura e sport, nel ricordo di una donna che ha lasciato uno straordinario messaggio nella lotta per sconfiggere il cancro.

“L’eredità di Silvana” è il titolo dell’evento, perché nell’occasione sarà possibile – oltre che nei passaggi cruciali del libro – verificare quanto è stato reale e concreto il messaggio lasciato da Silvana che, siamo convinti, durerà per sempre.

Tanta musica e spettacoli

Ospite clou direttamente da X Factor Annalisa Baldi, che canterà in onore di Silvana. Anche la musica di Fabio Battistelli e Stefano Falleri accompagnerà l’appuntamento insieme alle esibizioni della Scuola di Danza Lama guidata da Silvia Del Bene. E poi da non perdere sarà il racconto di Giovanna e della sua battaglia contro il tumore che dura ormai da 20 anni. “Silvana mi ha aiutato tanto, la ringrazierò per sempre”.

In vendita il libro “Il tuo sorriso ribelle”

Nel corso dell’iniziativa – a ingresso libero – anche un’altra sorpresa sempre nel ricordo di mamma-coraggio, nuova testimonial di una Academy per giovani. L’occasione servirà anche per distribuire il libro e partecipare così alla raccolta fondi da destinare alla ricerca contro il cancro della Fondazione Ieo-Ccm di Milano. La serata “inaugura” i giovedì estivi di Città di Castello.