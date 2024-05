PARMA (ITALPRESS) – “Ci accostiamo con molto rispetto al mondo dei biscotti salutistici, che per la prima volta abbiamo deciso di produrre direttamente. E’ un’ulteriore scommessa”. A dirlo Ottavio Dattolo, responsabile del biscottificio Divella, in un’intervista all’Italpress in occasione di Cibus 2024.

