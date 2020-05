Silvana Benigno, un libro dedicato a 'mamma-coraggio' - Tuttoggi

Un libro dedicato alla storia di Silvana Benigno, la “mamma-coraggio” che, scomparsa a fine gennaio a causa di un tumore, per anni ha combattuto la malattia, anche con numerose iniziative di raccolta fondi per la Fondazione Ieo-Ccm di Milano.

La presentazione del libro

Questa la grande sorpresa annunciata stamattina (sabato 30 maggio), alle logge di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio di Città di Castello, dal marito e autore dell’opera Fabrizio Paladino e dalla figlia Federica.

Presenti all’appuntamento, tra gli altri, i sindaci di Città di Castello, Sansepolcro, San Giustino e Citerna, i vertici dell’Asl locale e chi materialmente ha prodotto il libro, Leonardo Bambini dell’azienda Artegraf di Città di Castello, e Silvia Bianchini, che ha effettuato il progetto grafico.

“Il tuo sorriso ribelle”

Il libro dedicato a Silvana, dal titolo “Il tuo sorriso ribelle“, è composto da 160 pagine “di lei donna, mamma, sorella, amica e soprattutto guerriera in prima linea per sconfiggere il cancro. Una sorta di diario non solo di vita privata ma in particolare dei 4 anni di lotta alla malattia affrontati con uno spirito incredibile e col sorriso sempre sul suo volto“.

Finalità benefica

Anche in questo caso il libro – oltre 1000 copie già stampate al costo unitario di 18 euro – avrà una finalità benefica: l’intero ricavato verrà infatti devoluto alla Fondazione Ieo-Ccm di Milano per la ricerca contro il cancro, “proprio come avrebbe voluto Silvana“ ha concluso Paladino.