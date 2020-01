Altotevere in lutto, addio alla "mamma-coraggio" Silvana Benigno - Tuttoggi

Una notizia che spacca il cuore a metà. Questa mattina Silvana Benigno (venerdì 24 gennaio) la “mamma-coraggio” di Selci (San Giustino) se n’è andata, dopo aver lottato con tutte le sue forze contro la malattia che la vessava da anni.

Appena pochi giorni fa, a casa sua, aveva ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana direttamente dal Prefetto di Perugia, l’ultima grande gioia della sua vita, per la quale sembra aver resistito con tutta la sua forza prima di potersene andare.

Silvana, 51 anni, ha combattuto contro il cancro e le chemioterapie settimanali sempre con il sorriso e anche con tantissime iniziative, dal calendario a prodotti enogastronomici col suo nome, il cui ricavato è sempre andato in beneficenza all’Istituto europeo Oncologico di Milano, dove era in cura. Il suo spirito da guerriera aveva attirato anche le attenzioni dei vip, da Emma Marrone a Jovanotti, che l’hanno sempre incoraggiata e lodata per la sua strenua battaglia.

Alla famiglia di Silvana vanno le condoglianze di tutta la nostra redazione.