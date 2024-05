Meteo weekend, sabato stabile con cieli sereni o poco nuvolosi - Tuttoggi.info

Domenica, giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio.

Umbria

Sabato. Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Ampie schiarite ovunque in serata e nottata.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata mentre dalla notte avremo un aumento della nuvolosità.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio possibili piovaschi attesi sui rilievi alpini occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui settori alpini.



AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio locali piogge tra Lazio e Abruzzo, soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge su Puglia e Calabria, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sulla Sardegna. In serata e nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite.

Temperature minime senza particolari variazioni e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

