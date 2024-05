Caprioli all'alba in superstrada provocano due incidenti - Tuttoggi.info

Almeno due caprioli in superstrada alle porte di Terni all'alba di venerdì provocano altrettanti incidenti stradali

Doppio incidente stradale per colpa di almeno due caprioli presenti venerdì mattina lungo il raccordo Terni – Orte. Quattro le auto coinvolte, con vari danni, due in carreggiata nord ed altrettante in carreggiata sud, alle porte della città dell’acciaio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo particolarmente grave.

Erano all’incirca le 6 del mattino, infatti, quando un capriolo ha attraversato la superstrada in direzione sud, provocando un incidente che ha coinvolto due auto che lo hanno investito. Mentre sul posto era già arrivata la polizia stradale, un altro incidente (foto) è avvenuto sull’altra carreggiata di marcia, in direzione nord. Un’auto condotta da una donna che viaggiava in direzione Terni, infatti, è stata violentemente tamponata da un altro veicolo. L’automobilista, che rincasava dal lavoro, ha visto un capriolo che correva davanti a lei lungo la strada: ha quindi rallentato e messo le quattro frecce per evitare l’animale, ma è stata travolta da un’auto che sopraggiungeva.