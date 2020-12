Era l'incubo del centro storico, arrestato straniero pregiudicato - Tuttoggi

L'uomo già sottoposto a misure cautelari non detentive, aveva continuato a commettere numerosi reati, soprattutto contro il patrimonio nella zona del centro

Cattura lampo della Polizia di Stato a Perugia, grazie alla quale è stato assicurato alla giustizia un cittadino tunisino 44enne che, nonostante fosse già sottoposto a misure cautelari non detentive, aveva continuato a commettere numerosi reati, soprattutto contro il patrimonio nella zona del centro cittadino.

In particolare l’uomo era già stato arrestato nel mese di ottobre in flagranza di reato, sempre in centro storico, per il furto di un borsello contenuto all’interno di un furgone.

I fatti

A seguito dell’emanazione del provvedimento di cattura da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, rilasciato su richiesta del P.M. titolare del fascicolo, gli agenti della Squadra Volante, diretti dal Commissario della Polizia di Stato dr.ssa Monica CORNELI, si sono messi subito alla ricerca del soggetto battendo tutte le zone del centro storico

Quando i poliziotti lo hanno rintracciato, lo straniero ha iniziata una precipitosa fuga per le vie del centro.

L’arresto

Una volta bloccato l’uomo è stato trovato in possesso di un taglierino e, fatto curioso, di un paio di scarpe da donna.

Oltre ad essere stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione, il tunisino è stato trasferito in carcere in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.