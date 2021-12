Ente Palio dei Quartieri, scelti i componenti elettivi: Pierantoni il più votato

Entro i primi giorni di gennaio saranno scelte le cariche interne

E’ Vincenzo Pierantoni il più votato delle elezioni per i tre membri elettivi dell’Ente Palio dei Quartieri di Nocera Umbra. Dietro di lui Giuseppe Bollettini e Loris Berzellini. Fuori Andrea Pascolini, Paolo Pani e Franco Buriani.

Il risultato

E’ questo il risultato secondo cui si sono espressi i grandi elettori di riferimento dei quartieri, chiamati a scegliere i tre membri elettivi dell’Ente per il prossimo triennio. A Pierantoni sono andati 28 voti, a Bolletini 26, a Berzellini 15. Per Pascolini 5, per Paolo Pani 4 e a Buriani 3. Le operazioni di scrutinio si sono svolte alla presenza del sindaco Virginio Caparvi, del presidente della Proloco Franco Favorini e dei presidenti dei Quartieri.

La scelta delle cariche

Tra i tre eletti saranno scelti presidente, vicepresidente e segretario. Se la consuetudine fino ad ora adottata dovesse essere proseguita, Pierantoni sarà nominato presidente. La prima riunione per la scelta delle cariche è prevista ai primi di gennaio.