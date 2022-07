Emergenza caldo, accordo Comune Spello - Auser Foligno per i più fragili

Ecco tutti i servizi messi in campo grazie all'associazione di volontariato insieme al Comune di Spello

Comune di Spello e Auser Foligno insieme per assistere gli anziani del territorio durante il periodo estivo: con deliberazione della Giunta comunale – n. 125 del 24/06/2022 – il Comune di Spello ha sottoscritto la convenzione con l’Associazione di Volontariato Auser Foligno volta a porre in essere durante il periodo estivo una serie di servizi finalizzati a sostenere e supportare le persone più fragili.

I servizi

Nel dettaglio, le attività – che partiranno oggi e proseguiranno fino al 30 settembre – riguardano servizi di accompagnamento per esigenze di assistenza sanitaria e assistenziale, di consegna a domicilio di generi alimentari e di beni di prima necessità per persone non auto-sufficienti o che versino in stato di bisogno; è inoltre previsto un sostegno psicologico, erogabile anche mediante il servizio di telefonia sociale “Filo d’Argento”, che punta a contrastare l’insorgere di fenomeni di abbandono e solitudine degli anziani.