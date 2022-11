Elisoccorso regionale con sede a Foligno, ora è ufficiale

La convenzione con l’Enac per l’Elisoccorso

La Giunta ha anche approvato lo schema di convenzione tra ENAC, Regione Umbria e Azienda Ospedaliera di Perugia per l’affidamento in concessione di Aree e infrastrutture presso l’aeroporto di Foligno per l’attivazione del servizio regionale di elisoccorso 118. Un passaggio, quello dell’elisoccorso, fondamentale per garantire interventi tempestivi in tutto il territorio regionale e fondamentale per prendere in carico pazienti con patologie tempo dipendenti.