Elisoccorso regionale, nasce Nibbio: tutta l’Umbria in 20 minuti

Giornata di festa all'aeroporto di Foligno per l'inaugurazione del servizio nato dopo il divorzio con le Marche.

Si chiama Nibbio l’elicottero che ha permesso l’attivazione dell’elisoccorso regionale. Stamattina all’aeroporto di Foligno la grande festa per l’inaugurazione dell’impianto che si impegna a raggiungere tutta l’Umbria in 20 minuti che servirà l’Umbria, sganciando la regione dalle Marche con cui era collegata fino ad ora. “Non nascondo l’emozione per la giornata storica Così facciamo un enorme passo in avanti per la sicurezza degli umbri – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – ringrazio la presidente Tesei per la grande intuizione. Questo è un elemento fondamentale per salvare le vite e per la rete dell’emergenza urgenza”.

Il completamento delle opere

Soddisfatta anche Silvia Ceccarelli, direttrice territoriale di Enac: “E’ passato un anno dalla convenzione Enac e Regione e dalla concessione degli spazi. C’è in programma la costruzione dell’hangar e dell’eliporto. Abbiamo fatto di tutto per partire da fine febbraio. Abbiamo cercato di fare tutto per questo servizio”. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, ha fatto il punto della situazione sul progetto: “Grazie a tutti quelli che hanno collaborato”. Completato lo staff di 15 infermieri e 8 medici ch ehanno superato le selezioni. “Una selezione non banale fatta da istruttori nazionali del Sasu. Questo sarà un modo per assicurarci il servizio attraverso un pezzo che potrà andare anche sopra i 5mila metri”.

“La fine di un lungo percorso”

Il direttore regionale alla Sanità, Massimo D’Angelo, ha sottolineato quanto sia importante la tempestività nelle patologie tempodipendenti. L’assessore alla Sanità Luca Coletto ha ringraziato “gli angeli custodi dell’elisoccorso. Siamo riusciti ad avere questo risultato perché abbiamo fatto programmazione”. Emozionata la presidente della Regione Donatella Tesei: “Arriviamo al termine di un percorso complicato, fatto di una complessa gara d’appalto, una formazione importante e ora diamo risultati ai cittadini coi tempi giusti”.

I “disservizi” con le Marche

La sede dell’Elisoccorso è all’Aeroporto di Foligno, gestito da ENAC, mentre la parte operativa, a seguito di una gara indetta da Punto Zero, è stata definitivamente assegnata alla società AVINCIS Aviation Spa. Nel corso dell’incontro è stato ricordato che la Regione Umbria si avvale dal 2014 del Servizio di eliambulanza della Regione Marche, operativa solo con servizio h 12 diurno presso la base di Fabriano (AN) e che pur essendo previsto il servizio di convenzione con le Marche, non è infrequente che, chiedendo l’attivazione, il servizio di Elisoccorso extraregionale non sia potuto arrivare per indisponibilità, meteo avverso, manutenzione: ciò è avvenuto in 27 casi nel 2021, 21 nel 2022, 41 nel 2023. In alcune situazioni quindi, si è reso necessario richiedere l’intervento di altre basi di Elisoccorso quali ARES del Lazio e Pegaso della Toscana, ovviamente con costi aggiuntivi rispetto all’attuale convenzione.

La copertura umbra

Con la messa a sistema dell’Elisoccorso regionale, la copertura oraria del servizio da h 12 come da convenzione con le Marche, tenderà a garantire gradualmente la copertura notturna, quindi con un incremento progressivo di ore. A maggio 2023 è stata avviata la procedura per la costituzione della equipe sanitaria con circa 200 candidati provenienti dalle Aziende sanitarie regionali; il Centro unico di formazione regionale in sanità ha quindi avviato i corsi di formazione e al momento l’equipe è completa con l’individuazione di 8 medici e 15 infermieri da dedicare a questo servizio adeguatamente formati per il soccorso sanitario avanzato e di volo. Il gruppo è supportato da professionisti esperti che lavorano da anni in servizi di emergenza di altre Regioni. Per i voli diurni l’equipaggio è formato da 1 Pilota, 1 Tecnico verricellista, 1 Medico, 1 Infermiere, 1 Tecnico del Soccorso alpino, per l’impiego notturno saranno a disposizione 2 Piloti, 1 Tecnico verricellista, 1 Medico, 1 Infermiere, 1 Tecnico del Soccorso alpino.

Per l’attivazione del servizio l’Azienda ospedaliera di Perugia ha stipulato con AREU Lombardia una convenzione per un supporto di consulenza qualificato in tema di emergenza soccorso in volo.

Il nome scelto per l’elicottero è Nibbio, un rapace presente in Umbria che, come sottolineano dall’Ente Parco dei Sibillini, “è noto per le sue grandi capacità di adattamento a diversi contesti ambientali e per la sua vista eccezionale. La sua velocità è garanzia di repentinità negli interventi, mentre la sua agilità nel volo, connota un’estrema abilità nella navigazione aerea. Inoltre, è uno dei rapaci che vive più a lungo: la sua longevità, quindi, è simbolo di resistenza e prospettiva futura di lungo termine”.