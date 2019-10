Elezioni in Umbria: exit poll, spoglio in diretta e commenti

Proiezione con il 26% dei seggi scrutinati, relativamente alle liste: Lega 37,2%; Pd 21,3%; Fratelli d’Italia 10%; Movimento 5 stelle 7,6%; Forza Italia 5,6%; Bianconi per l’Umbria 4,5%; Tesei Presidente 4,4%; Altri 9,4%.

(Aggiornamento ore 00:44)

“Per me oggi l’Umbria è l’Italia” queste le parole di Matteo Salvini dalla sede umbra della Lega. In un Hotel Fortuna stracolmo di giornalisti, con diversi simpatizzanti che aspettano fuori, il leader della Lega ha parlato insieme a Donatella Tesei.

[Aggiornamento delle 00:32]

Aggiornamento delle 00:27 – In attesa dei dati definitivi, quando è stato scrutinato appena il 6% dei seggi con un dato che supera addirittura il dato stimato dagli exit polls, continuano ad arrivare i commenti dagli esponenti del centro destra che ormai si sentono la vittoria in tasca

”Sono momenti storici” ha dichiarato l’onorevole di FI Catia Polidori “Salvini è stato maestro ne comprendere le esigenze delle persone. In Umbria la coalizione ha funzionato. Forza Italia è rimasta ben ferma. Ora c’è la necessità che persone di buona volontà, per bene, brave affianchino questa presidente per creare una macchina amministrativa che sia all’altezza di un cambio di passo”

“Risultato incredibile – ribadisco l’onorevole umbro della Lega Marchetti – che si poteva immaginare vista la reazione delle piazze. Gli altri si sono chiusi nelle stanze schifando il popolo che è stufo, la Lega è l’unico movimento popolare“

Aggiornamento delle 00:05 – Nella sede regionale della Lega i tanti sostenitori stanno seguendo lo spoglio con attenzione. Applausi al dato della proiezione della vittoria di Donatella Tesei al 60%, con il dato specifico della Lega che toccherebbe il 38%.

Fischi e risate all’apparizione del dato del centro sinistra (Dato al 33%) con Il PD che raccoglierebbe il 19% e il M5S in coalizione solo l’8,5%

Aggiornamento delle 23:47 – Il secondo exit polls, fonte RAI conferma la posizione del candidato presidente Donatella Tesei in netta superiorità, oltre la metà delle preferenze. Questi i dati, tra il 55 e il 59% la candidata della Lega, tra il 36,5 e il 40,5 il candidato di centro sinistra Vincenzo Bianconi e tra l’1,5 e il 4,5% il candidato Claudio Ricci.

Aggiornamento ore 23.34 A seguire la diretta in Regione anche l’ex assessore perugina e candidata per la lista Tesei Teresa Severini. Non ci sono esponenti del centrosinistra. Tra i candidati presidente, a Palazzo Cesaroni poco dopo le 22 è arrivato Giuseppe Cirillo, in arte Dr Seduction, come recita la scritta sulla tunica nera, senza maniche, che indossa. Porta con sé una busta di plastica, presumibilmente con le “attrezzature” mostrate nelle varie interviste in campagna elettorale. Solitario, seduto all’ultima fila, attende l’esito dello spoglio.



Aggiornamento ore 23.20 A Palazzo Cesaroni la parlamentare di Forza Italia Fiammetta Modena, raggiante. “Riguardo il dato degli exit poll – sorride – sono prudente, per scaramanzia. Ma intanto vorrei commentare l’affluenza altissima, di 10 punti percentuali in più rispetto alle precedenti elezioni regionali. Una massa di persone si è mossa per esprimere un’opinione chiara sul governo della regione”.

Aggiornamento ore 23.15 Definitivi i dati delle affluenze. Ha votato il 64,67% degli aventi diritto (55,45% nelle precedenti regionali). In provincia di Perugia affluenza più alta (65,21%) rispetto a quella di Terni (63,62%).

Aggiornamento ore 23.09 A Palazzo Cesaroni il capolista di Fratelli d’Italia Marco Squarta, che commenta: “I risultati degli exit poll sono clamorosi. Le certezze non ci sono, ma la forbice è molto ampia. Siamo molto fiduciosi”.

Aggiornamento 23.04 Exit poll Rai: Donatella Tesei nettamente avanti con una forbice compresa tra il 56,5% e 60,5%; Vincenzo Bianconi tra il 35,5% e il 39,5%; Claudio Ricci tra l’1,5% e il 4,5%.

Ore 23, tempo scaduto. Gli umbri che si sono recati alle urne hanno fatto la loro scelta, le urne sono chiuse. Il tempo di effettuare i verbali nei vari seggi e poi inizierà subito lo spoglio per sapere chi sarà il nuovo presidente della Regione Umbria tra gli otto che si sono candidati. La sfida è tra la candidata del centrodestra, Donatella Tesei, ed il candidato del patto civico che ha unito Pd e M5s, Vincenzo Bianconi.

Successivamente si passerà alla conta delle preferenze tra i candidati delle 19 liste in cerca di uno dei 20 posti disponibili per l’Assemblea legislativa umbra.

Gli occhi di tutta Italia sono puntati sul risultato umbro. E infatti a Palazzo Cesaroni, dove la Regione ha organizzato il punto stampa per seguire le elezioni in diretta, sono presenti tutte le televisioni nazionali.

