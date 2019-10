Le prime parole da presidente di Donatella Tesei | VIDEO

Visibilmente commossa Donatella Tesei, ormai salutata come nuova governatrice degli umbri. Con a fianco Matteo Salvini, perla da presidente della Regione Umbria. Ringrazia i sindaci e gli amministratori che l’hanno accompagnata in questa “battaglia”: “Non era per niente facile, non era scontato”. Parla di “necessità” prima ancora che di “voglia di cambiamento”.

“Amministrare questa Regione non sarà facile per la situazione in cui si trova”. Promette di iniziare a lavorare “con provvedimenti rapidi” per “ridare agli umbri quanto è stato tolto a questa regione”. Indicando nel lavoro la priorità.

Quanto alla Giunta, Tesei si limita a dire: “Ci sarà una squadra all’altezza di questo compito”.

E poi aggiunge, con commozione: “Sono anche un po’ spaventata da questo risultato”, a proposito della proporzione della vittoria che si profila. “Aspettiamo i dati finali – aggiunge – ma mi sembra straordinario”.

Poi Donatella Tesei arriva all’1:15 a Palazzo Cesaroni per la sua prima conferenza stampa all’interno dei Palazzi della Regione. Ringrazia tutti gli umbri. E le persone che l’hanno sostenuta.

Parla delle priorità per l’Umbria: il lavoro, l’economia, la ricostruzione delle zone terremotate. “Il lavoro da fare è tanto. Ma ce la possiamo fare, tutti insieme. L’Umbria può rialzare la testa”.

Non dà tempi sulla composizione della Giunta, né sui nomi. Ma sarà “una Giunta politica, di persone qualificate”. “Prima – aggiunge – dovremo fare una ricognizione”.

Tesei parla anche di “Vincenzo” (Bianconi), che le ha telefonato per congratularsi con lei. “Lavoreremo insieme per il bene dell’Umbria” annuncia.

Matteo Salvini attende dalla prima fila, seduto. E quando Tesei lo chiama al tavolo lui risponde: “Il momento è tuo”.

