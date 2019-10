Elezioni in Umbria, guida al voto: orari, candidati e modalità

Sono 703.595 (340.210 uomini e 363.385 donne) gli elettori umbri chiamati domenica 27 ottobre alle urne, dalle ore 7 alle ore 23, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024) in base alla legge elettorale regionale.

Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne). Rispetto alle precedenti elezioni regionali del 31 maggio 2015, il numero degli elettori è calato: nel 2015 erano 705.819, dei quali 521.764 in provincia di Perugia e 184.055 in provincia di Terni.

I seggi elettorali allestiti nei 92 Comuni umbri sono 1005, dei quali 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni. Nel 2015 erano 1012, di cui 716 in provincia di Perugia e 296 in quella di Terni.

I candidati

Otto i candidati presidente, 19 le liste. Così, in ordine di apparizione sulla scheda, come da estrazione:

Claudio Ricci (Proposta Umbria, Italia civica, Ricci Presidente)

Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo, Pci)

Donatella Tesei (Lega, Tesei Presidente, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Umbria civica)

Rossano Rubicondi (Partito comunista)

Martina Carletti (Riconquistare l’Italia)

Vincenzo Bianconi (Europa verde, Movimento 5 stelle, Partito democratico, Bianconi per l’Umbriua, Sinistra civica verde)

Giuseppe Cirillo detto Dr Seduction (Partito delle buone maniere)

Antonio Pappalardo (Gilet arancioni)

Come si vota

Gli elettori possono presentarsi al proprio seggio (il cui numero è indicato sul certificato elettorale) dalle 7 alle 23, muniti della stessa scheda elettorale e di un documento di riconoscimento. Chi ha smarrito il certificato elettorale può richiederlo presso il proprio Comune, che resterà aperto sino al termine delle votazioni.

In base alla legge elettorale umbra, esistono tre modalità di voto:

votare per il solo candidato presidente barrandone il nome: in questo caso il voto si estende alla lista o alle liste collegate;

votare il candidato presidente ed una lista collegata;

votare solo una lista: in questo caso il voto andrà anche al candidato presidente. Non è consentito il voto disgiunto (cioè barrare una lista ed il nome di un altro candidato presidente)

Per ogni lista possono essere espresse fino a due preferenze scrivendo il cognome del candidato (nome e cognome in caso di possibile omonimia) ma solo se i due candidati scelti sono di genere opposto (una donna e un uomo); in caso di due preferenze con lo stesso genere, varrà solo quella scritta più in alto.

L’Ufficio elettorale della Regione Umbria sarà operativo nella sede di Palazzo Donini per tutta la durata delle operazioni elettorali, dall’insediamento dei seggi sabato 26 ottobre (dalle 16) e domenica 27 ottobre dalle ore 7 fino al completamento dello scrutinio.

I risultati

Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo concluse le operazioni di chiusura dei seggi e delle verbalizzazioni. Dopo le 23 saranno però già diffusi gli exit poll (e visto il valore nazionale assunto dal voto in Umbria, saranno effettuati dai principali istituti statistici specializzati).

Le prime proiezioni rispetto alle schede scrutinate saranno rese note dopo le 24.

Per i risultati aggiornati, le notizie dai territori ed i commenti dei protagonisti segui dalle 23 la diretta su tuttoggi.info.

