Elezioni comunali, ecco la lista del Partito democratico

Ci sono i consiglieri uscenti, ma non Bistocchi (dopo due mandati) e Borghesi. Perrotta capolista

Un mix di politici con esperienza e di giovani che si affacciano alla politica attiva. Parità di genere quasi perfetta (18 uomini e 4 donne), pluralità della rappresentanza generazionale, così come di quella territoriale e professionale.

Il Partito democratico di Perugia ha presentato ufficialmente la propria lista a sostegno della candidata sindaca Vittoria Ferdinandi. A presentare i nomi i reggenti del partito perugino, Sarah Bistocchi, Antonello Chianella, Mario Tosti, insieme al presidente dell’assemblea comunale Paolo Coletti. Una scelta fatta al termine di un percorso che ha coinvolto tutto il mondo dem, a cominciare dai segretari di circolo.

“È una lista – hanno sottolineato i reggenti – che al suo interno vede persone che fanno i lavori più disparati, da quello in fabbrica a quello all’università, da quello del pubblico a quello del privato, passando per il mondo delle professioni. Non solo l’aspetto di genere, di generazione, e il profilo professionale, ma anche i territori sono praticamente tutti rappresentati, dalla zona nord, passando per la città densa, fino alla zona sud. Infine, è una lista che accoglie anche nomi delle seconde generazioni, che di straniero hanno solo il nome”.

Capolista è il commercialista Francesco Maria Perrotta. Sarah Bistocchi, giunta all’ultimo suo giorno di consiliatura, ha poi ringraziato il gruppo consiliare uscente, tra cui si ricandideranno, perché al primo mandato, Francesco Zuccherini, Elena Ranfa, Nicola Paciotti e Marko Hromis. Non si ricandiderà Erika Borghesi, alla quale è stato espresso un grande ringraziamento “per l’estrema competenza e l’alta professionalità maturate in questi anni, e che continuerà a svolgere il ruolo di consigliera provinciale”.

“Non mi ricandido – ha chiosato Bistocchi – perché reputo che due mandati, dieci anni, siano un tempo sufficiente per entrare in un organo, e poi anche per uscirne. Sono entrata ragazza, ne esco donna. Ne esco con un’esperienza incredibile, che auguro a tutti; ne esco un po’ malinconica ma convinta. Convinta anche del fatto che sia il momento giusto per rinnovare la classe dirigente anche del Gruppo consiliare, e per permettere a una nuova generazione di fare l’esperienza che è stata consentita a me dieci anni fa. Ma soprattutto, auguro al Partito democratico di poter sedere tra i banchi di governo, e alla città di Perugia di avere una sindaca che risponde al nome di Vittoria Ferdinandi”.

Lista Partito democratico