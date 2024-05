FILOSOFIA MON AMOUR 2024 - Il pacifismo storico e la sua attuale necessità - Tuttoggi.info

L’attualità e la necessità del Pacifismo dovrebbe essere un tema scontato; così come dovrebbero essere quotidiani l’impegno e la discussione su come giungere alle soluzioni di controversie fra Stati con modalità che rispettino la Costituzione Italiana e le Convenzioni degli appositi Organismi Internazionali.

Ci rendiamo conto però che così non è. L’Italia continua a essere uno dei maggiori esportatori mondiali di armi (siano esse finite o come progetti) e il ruolo dell’Onu è totalmente scomparso non solo dall’agenda politica ma anche da quella giornalistica.

La Scuola Popolare di Filosofia di Civiltà Laica – Filosofia Mon Amour – quest’anno dedica il suo impegno a riscoprire il Pacifismo, lo farà nel percorso storico del Professor Piccirillo e in quello letterario dello scrittore Alessandro Chiometti.

Perché nonostante tutto l’ottimismo della volontà, anche di fronte allo squallore di questi giorni, è l’unica arma che vogliamo usare.

Terni, Sabato 18 maggio ore 17.00 – Casa delle Donne, via Aminale 20/22

