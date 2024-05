Blitz di Ultima Generazione a Roma, imbrattate vetrine di via Condotti - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Blitz di Ultima Generazione in via dei Condotti, a Roma. Diciassette persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, stamane, hanno ricoperto le vetrine di alcuni negozi per lo shopping di lusso con vernice arancione. Poi, hanno esposto striscioni con scritto “1 ottobre GIUSTIZIA Piazza del Popolo” e “Fondo Riparazione”. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno portato gli attivisti in Questura. vbo/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Ultima Generazione)