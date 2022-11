Eletto il nuovo Direttivo di Confcommercio Spoleto, tutti i nomi - Tuttoggi

Squadra rinnovata e forte presenza femminile: ecco i nuovi rappresentanti degli imprenditori del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni

Nuovo direttivo per Confcommercio Spoleto e comprensorio, l’associazione più rappresentativa sul territorio per gli imprenditori del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni, che hanno scelto i propri rappresentanti, in carica per i prossimi cinque anni, nel corso dell’Assemblea elettiva che si è svolta nella sede della organizzazione.

A guidare i lavori dell’Assemblea, il presidente uscente Tommaso Barbanera, che ha richiamato l’attenzione dei molti imprenditori presenti sui temi di maggiore interesse ed urgenza per i settori rappresentati, particolarmente sfidanti anche per la nuova “squadra” Confcommercio.