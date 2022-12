“Ecco il nostro Capodanno con canzoni cantabili”: Amadeus svela il concertone Rai

Il cast del Capodanno Rai condotto da Amadeus

Amadeus ha detto di non aver ricevuto dei “no” degli artisti. Se non da parte di quelli che avevano già preso un impegno in altre piazze. “Si pensa per tempo a organizzare il Capodanno” ha sottolineato.

I nomi sono quelli usciti nei promo, senza sorprese dell’ultima ora. Con tanta musica e momenti comici. “Un fiume di musica” ha detto Amadeus. Sul palco di piazza IV Novembre canteranno Dargen D’Amico, Piero Pelù, Noemi, Iva Zanicchi, Noemi, Tracy Spencer, Sandy Marton, Modà, Raf, Umberto Tozzi, Donatella Rettore, Ricchi e Poveri, Renga, LDA, Mr. Rain. In tutto saranno eseguiti 70 brani.

Quanto alla comicità, non sarà sostituito Nino Frassica.

Amadeus: “Capodanno di Rai 1 in piazza, non ce n’è per nessuno”

“Grazie dell’accoglienza” le prime parole di Amadeus per Perugia e l’Umbria. L’ottavo Capodanno Rai per il direttore artistico e presentatore dello spettacolo “L’anno che verrà”. Un evento che consentirà “a tutti gli italiani” di conoscere l’Umbria. Un evento che unisce “lo spettacolo a una voglia di divertimento”.

Un Capodanno che torna in piazza. “E’ il Capodanno di Rai 1 in piazza, non ce n’è per nessuno” ha concluso Amadeus.

Quanto alle polemiche sul “grande palco“, Amadeus si è limitato a dire: “Un grande evento necessità di un palco importante”. Aggiungendo: “La Fontana è bellissima, ma non si offenda, perché poi lo smonteremo. Perugia deve essere orgogliosa di avere un palco così bello”.

Il vigile e il primo impatto con Perugia

Il primo impatto con Perugia (“non c’ero mai stato” ha rivelato Amadeus) è stato con un vigile, che gli ha dato indicazioni su “tutto il giro” da fare per arrivare in albergo in centro. E poi il grande calore della gente e la bontà della tavola, con bruschetta con i broccoli e gli gnocchi.

Il rapporto con la Rai e la promozione dell’Umbria

La governatrice Donatella Tesei ha ricordato come il Capodanno a Perugia si inserisca in un rapporto più ampio che la Regione ha avviato con la televisione di Stato, per la promozione del territorio. “Che sta dando risultati straordinari in termini di presene e arrivi” ha sottolineato la presidente. Evidenziando la “vetrina eccezionale” rappresentata dalla città di Perugia. Anche nell’ottica delle iniziative per il cinquecentenario del Perugino del prossimo anno.

“L’ottima collaborazione” con Rai Com è stata sottolineata anche dall’assessore regionale Paola Agabiti. “Domani sera tutti gli italiani vedranno le immagini della nostra meravigliosa regione” ha aggiunto. Annunciando che la collaborazione con la Rai proseguirà anche nel 2023, con varie trasmissioni per valorizzare le tipicità e le bellezze umbre. “Il settore turistico avrà delle ricadute importantissime, nell’immediato ma anche nel futuro” ha detto l’assessore, già molto soddisfatta dei risultati finora avuti, “i migliori nella storia della regione”.

Molto soddisfatto pure il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che ha citato i dati Federalberghi: “La promozione turistica, non improvvisata, sta dando i suoi frutti“. L’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Merli, ha ringraziato quanti hanno lavorato per rendere possibile vivere “in sicurezza l’evento”.

“Ci aspettiamo un altro successo” le parole del direttore Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. Evidenziando come questo sarà il primo anno del ritorno alla normalità, dopo gli anni della pandemia. “Mi aspetto una serata di autenticità, perché Amadeus, grande professionista, ha una caratteristica: è anche dotato di una grande umanità e semplicità” ha aggiunto. Una serata “di leggerezza“, dopo le difficoltà sanitarie e quelle economiche, in “una piazza così bella che è nel cuore dell’Italia“. “Sarà una serata di riappacificazione” ha detto. Annunciando il mix del cast, con tanti cantanti, ma anche attori e comici. Un’occasione di divertimento e di evasione, per tante persone. E ovviamente un auspicio positivo per il nuovo anno.

Il direttore Accordi Bandi e Partnership RaiCom, Pietro Grignani, ha ricordato quanti hanno lavorato per creare questo rapporto tra la Rai e l’Umbria e questo evento.