Concerto di Capodanno, balli e canti durante le prove VIDEO

Il 31 dicembre ultime prove tecniche fino alle 19, poi dalle 21 lo spettacolo "L'anno che verrà" condotto da Amadeus

Secondo giorni di prove per il concertone del Capodanno Rai, con le note che hanno risuonato da piazza IV Novembre per tutto corso Vannucci, con tante persone a ballare e cantare, con i cellulari in mano per fotografare e filmare.

“Sarà un Capodanno con tutte canzoni cantabili” ha detto Amadeus nella conferenza stampa di presentazione del concerto. Spiegando che gli artisti sono stati scelti per coprire tutti i gusti e le fasce di età. Qualche “no” c’è stato, ha ammesso, ma perché quegli artisti, “che finalmente sono ritornati tutti a lavorare nelle piazze” dopo le restrizioni per la pandemia, avevano già preso altri impegni. Il programma, comunque, era già pronto da tempo.