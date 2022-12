Concerto Capodanno Rai, nomi ufficiali, sorprese e defezioni | Blind sarà a Genova

E poi comici, tra cui Nino Frassica.

Gli altri ospiti attesi

Si attendono però altri nomi per la serata Rai. Tra cui quello di Fedez. Non ci sarà invece, rispetto a quanto era circolato all’inizio, Achille Lauro, appena annunciato come super ospite per la notte di Capodanno ad Agrigento. A Perugia sono invece attesi i Pinguini Tattici Nucleari.

La concorrenza Mediaset

Ed altri ospiti per battere la concorrenza del concerto Mediaset, condotto da Federica Panicucci, dal palco di Genova. Dove sono stati annunciati, tra gli altri, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Colors, Roby Facchinetti, Annalisa, Gemelli Diversi, Fausto Leali. Sarà a Genova, e non nella sua Perugia, Blind. Collegamenti Mediaset con le piazze di Bari e Mmatera, dove si esibiranno Boomdabash, La Rappresentanze di Lista, Gigi D’Alessio.