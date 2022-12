Concertone Capodanno Rai, svelati altri big e ospiti

Ma soprattutto, sarà un grande spettacolo per far cantare e ballare gli italiani. Tra i protagonisti attesi, c’è Fedez, c he proprio per questo avrebbe anticipato la vacanza in montagna con Chiara Ferragni (anche lei attesa a Perugia) e i figli. Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari. E poi i Modà e Noemi. E poi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, come Umberto Tozzi, Raf, i Ricchi e Poveri, Piero Pelù, Iva Zanicchi, Donatella Rettore. Si ballerà al ritmo degli anni Ottanta con Tracy Spencer e Sandy Marton e con i Righeira. E ancora, i Modà, Noemi, Dargen D’Amico. Artisti, insieme ad altri, con i quali la macchina organizzativa sta completando il programma dell’evento.

Il concertone

L’ingresso sarà possibile dalle ore 12, senza prenotazione.

L’intera area ricompresa tra il palco posizionato in piazza IV novembre, Corso Vannucci e Piazza Italia è definita “area evento” o “platea”.

Al suo interno sono previste due “aree di spettacolo”: la prima che va dal palco alla zona posta all’altezza della pasticceria Sandri; la seconda area, che si estende da Sandri fino all’ingresso di corso Vannucci da Piazza Italia consentirà ai fruitori di seguire lo spettacolo tramite un primo maxi schermo che sarà posizionato all’altezza dell’intersezione con via Mazzini circa.

In piazza Italia, fuori dall’area “evento” contingentata sarà posizionato un ulteriore maxi schermo tramite il quale sarà possibile seguire lo spettacolo.

Il settore riservato ai disabili sarà posizionato sotto la scalinata della Sala dei Notari con entrata da via Calderini e da via della Gabbia.

Sarà possibile entrare solo da piazza Italia ove saranno presenti tre punti di accesso: tutti i varchi saranno presidiati da personale di servizio che effettuerà i controlli per il rispetto delle normative sulla sicurezza.

Tutte le vie laterali che si affacciano su corso Vannucci saranno solo di uscita dall’area evento con esclusione di via Calderini, strada riservata come ingresso di servizio (per giornalisti accreditati e diversamente abili).