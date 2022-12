Capodanno con Amadeus, Rai e Comune svelano piano e programma: parata di cantanti e ospiti

Sul grande palco delle aspettative e delle polemiche in piazza IV NOvembre saliranno cantanti, attori e molti altri ospiti

Una parata di cantanti, attori e ospiti saliranno sul grande palco che si sta finendo di montare in piazza IV Novembre. Il Comune, che ha provveduto ad approvare il piano di sicurezza, giovedì mattina illustrerà i provvedimenti tecnico-organizzativi del grande evento. All’incontro, insieme al sindaco Romizi e all’assessore Merli, e all’assessore regionale Paola Agabiti (la Regione cofinanzia l’evento, in un’operazione di promozione che comprende anche gli spot sull’Umbria che stanno andando in onda) ci saranno anche i rappresentanti dell’organizzazione Rai.

Il palco… delle polemiche

Sarà questa l’occasione per rispondere anche alle polemiche di chi ha contestato l’allestimento del grande palco (nelle foto e nel video i momenti del montaggio) vicino alla Fontana Maggiore. E per capire le motivazioni di alcune scelte tecniche, dopo che è stata cambiata la collocazione dei camerini, inizialmente prevista nella Sala dei Notari e poi spostata negli spazi messi a disposizione dalla Curia.