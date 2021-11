Il Duomo di Orvieto compie 731 anni, ecco gli eventi dell’Opera

Giornata di appuntamenti culturali per ricordare la posa della prima pietra

In occasione del 731° anniversario della posa della prima pietra e della fondazione del Duomo di Orvieto avvenuta per decisione di papa Niccolò IV il 13 novembre 1290, giorno della festa di San Brizio, l’Opera del Duomo di Orvieto apre le sue porte al pubblico.

Visita guidata all’archivio storico

Sabato 13 Novembre alle ore 17 presso il Palazzo dell’Opera del Duomo (Piazza Duomo, 26) si svolgerà l’evento culturale dal titolo “In ipsius ecclesie fondamento” con visita guidata all’Archivio Storico della Fabbrica ed esposizione in originale delle due pergamene con i progetti per la facciata della Cattedrale e i documenti che ripercorrono alcuni momenti cruciali nella storia dell’erigendo Duomo. L’evento è curato dall’Archivio e dal Museo dell’Opera del Duomo. Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo e-mail archivio@operadelduomo.it