Due colpi identici in 2 mesi nello stesso supermercato, ladri "recidivi" arrestati - Tuttoggi

I tre 30enni avevano già colpito a ottobre nel medesimo esercizio in via Senese Aretina (Sansepolcro) con lo stesso modus operandi | Nell'auto avevano già numerose bottiglie di champagne e spumante

Un colpo uguale e identico a quello di due mesi fa è avvenuto ieri sera (5 gennaio) in un noto supermercato di via Senese Aretina, a Sansepolcro.

A compiere il furto, guarda caso, sono stati i tre uomini che lo scorso ottobre erano stati arrestati nel parcheggio del medesimo centro commerciale, dopo essere stati sopresi dai carabinieri durante il loro continuo via via all’interno della struttura, da cui avevano portato via prodotti per 2000 euro.