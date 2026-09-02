Dopo oltre 4 anni di lavori inaugurato a San Pietro il nuovo nido - Tuttoggi.info

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Dopo oltre 4 anni di lavori inaugurato a San Pietro il nuovo nido

Davide Baccarini

Dopo oltre 4 anni di lavori inaugurato a San Pietro il nuovo nido

La struttura nasce dalla riconversione di una porzione del parcheggio multipiano del PUC1, investimento da 1,8 milioni di euro
Mer, 02/09/2026 - 19:09

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Dopo oltre 4 anni di lavori, interventi e passaggi complessi, nasce finalmente la nuova sede del nido d’Infanzia “Il Cerbiatto” a Gubbio, inaugurata stamattina (2 settembre) alla presenza del sindaco Vittorio Fiorucci, dell’assessore ai Lavori Pubblici Spartaco Capannelli, di rappresentanti dell’amministrazione comunale, personale, famiglie e quanti hanno seguito il lungo percorso che ha portato alla realizzazione della struttura.

Un intervento particolarmente atteso, che restituisce alla città un edificio finalmente riqualificato e offre al nido una sede moderna, sicura e pensata per le esigenze della prima infanzia. La nuova struttura nasce infatti dalla riconversione di una porzione del parcheggio multipiano del PUC1 di San Pietro, sulla quale sono stati realizzati interventi strutturali, impiantistici, architettonici e di efficientamento energetico. Il nido è collocato al piano superiore, con una zona esterna dedicata e adeguatamente recintata.

I lavori, realizzati da Cooprogetti su direzione dell’ing. Stefania Frondizi, sono iniziati il 18 ottobre 2021 e l’intervento ha richiesto un importante impegno economico. Il finanziamento iniziale ammontava a 1 milione e 445 mila euro, (830 mila euro di fondi PNRR e 625 mila a carico del Comune). Nel corso della realizzazione l’investimento complessivo è stato aggiornato fino a circa 1 milione e 835 mila euro, con un ulteriore impegno finanziario dell’amministrazione comunale. In particolare, 390 mila euro sono stati messi a disposizione dall’attuale giunta comunale per consentire il completamento dell’intervento e la piena realizzazione della nuova sede.

La complessità dell’opera è stata legata anche alla necessità di intervenire su una struttura esistente, adeguandola alla nuova destinazione scolastica e intervenendo sui suoi elementi strutturali. Tra gli interventi realizzati figurano il rinforzo dei pilastri con fibre di carbonio, la realizzazione di nuove aperture per migliorare illuminazione e aerazione, interventi sulla copertura e sulle murature, oltre alla completa realizzazione degli spazi interni e degli impianti.

La nuova sede ospiterà complessivamente 49 bambini, con un incremento rispetto alla precedente struttura, autorizzata per 46 posti. All’interno della nuova struttura saranno impegnate complessivamente 9 educatrici, 3 ausiliarie e due cuoche. La gestione dei nidi comunali è affidata in appalto alla cooperativa Kiarios, che garantirà quindi anche presso la nuova sede del “Cerbiatto” la presenza del personale necessario allo svolgimento delle attività educative, di supporto e di preparazione dei pasti.

L’inaugurazione del nuovo Cerbiatto è un momento importante per tutta la città – ha sottolineato il sindaco Fiorucci perché finalmente consegniamo a bambini, famiglie e operatori una struttura nuova, moderna e adeguata. Ma è anche un intervento che ha un valore importante per San Pietro, un quartiere che in questi anni sta vivendo una fase significativa di rinnovamento. Il nuovo Cerbiatto rappresenta anche un passo importante nella crescita dei servizi dedicati alla prima infanzia”.

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