Dopo il “caso Lecce” Conte torna in Umbria | Giovedì da Cucinelli: il programma

Nel pomeriggio giovedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite del cavaliere del lavoro Brunello Cucinelli. Dalle ore 15.30 Conte effettuerà una visita all’azienda a Solomeo, in viale Parco dell’Industria.

A seguire, presso il Teatro Cucinelli di Solomeo, il presidente del Consiglio incontrerà alcuni imprenditori di piccole e medie imprese del territorio.

Giuseppe Conte era già stato in Umbria sabato scorso, quando ha effettuato una visita agli stand di Eurochocolate in centro. Quindi l’atteso incontro a Solomeo, inizialmente previsto per lunedì e poi spostato a giovedì a causa degli impegni di governo legati alla stesura della manovra finanziaria.

Proprio le visite in Umbria, giudicate a fini elettorali, del premier, in un momento particolare per il Governo impegnato appunto nell’elaborazione della manovra, erano state criticate da Fratelli d’Italia, con il senatore Franco Zaffini che aveva presentato un’interrogazione.

Poi la visita a Perugia, con le polemiche legate al paragone fatto da Conte, in termini numerici, tra l’Umbria e la provincia di Lecce, con l’obiettivo di non gravare sul futuro dell’esecutivo gli esiti delle elezioni regionali del 27 ottobre.

Ma anche Brunello Cucinelli è stato grande protagonista nello scorso fine settimana. Prima per il matrimonio del campione di tennis Rafa Nadal, che ha scelto un abito dell’azienda di Solomeo che per le sue nozze celebrate sabato scorso a Maiorca.

Quindi, Cucinelli ha parlato alla Leopolda, appuntamento al decimo anno, creato da Matteo Renzi (a cui l’imprenditore di Solomeo è molto legato), che in questa edizione è diventato di fatto il momento fondativo della nuova formazione politica creata dall’ex premier uscito dal Pd, Italia viva.

E chissà che proprio Brunello Cucinelli, che ha declinato l’invito ad essere il candidato presidente dell’Umbria per il centrosinistra ricordando che il suo lavoro è quello di imprenditore, non riesca a far ritrovare il feeling tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi.

