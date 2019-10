Da Goldman Sachs a Conte, la settimana top di Cucinelli

L’arrivo (lunedì) del premier Giuseppe Conte nella sua azienda di Solomeo (su cui il senatore di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione a risposta immediata, ritenendo il viaggio nell’Umbria impegnata nella campagna elettorale “eccessivamente disinvolto, al limite della scorrettezza istituzionale”) chiude una settimana importante per Brunello Cucinelli imprenditore. Segnato dal forte rimbalzo in Borsa di martedì, quando il titolo Brunello Cucinelli spa è passato da 26,64 a 28,30 euro (+5,68% in un solo giorno). Toccando più volte, nel corso della settimana, quota 28,54 sino alla chiusura a 28,12 di venerdì.

A scatenare la corsa a comprare azioni Cucinelli la decisione degli analisti di Goldman Sachs, ad inizio settimana, di rivedere al rialzo il rating sulla società italiana, portandolo da neutral a buy. Il consiglio degli esperti statunitensi è quindi quello di comprare. Un consiglio che i mercati hanno seguito.

L’upgrade sulle azioni Cucinelli è arrivato a seguito di alcune valutazioni di natura tecnica. Come evidenziato da Goldman Sachs, il titolo Cucinelli ha sottoperformato i principali competitors nel corso dell’ultimo anno, risultando inferiore del 15% rispetto a quella dei principali concorrenti.

Secondo Goldman Sachs, inoltre, la maison della moda presenta oggi uno dei profili più difensivi del settore del lusso, tale cioè da sopraperformare nei momenti di più bassa crescita.

Inoltre l’azienda Cucinelli è leader nel segmento di mercato high-end del cashmere. In questo settore – rilevano gli esperti di Goldman Sachs – l’offerta è decisamente limitata e questo rappresenta un punto di vantaggio per l’industria.

I numeri mostrano la possibilità di un ulteriore apprezzamento: nel corso dell’ultimo mese il prezzo delle azioni ha subito un calo del 2,47%, mentre su base annua le quotazioni hanno registrato un ribasso del 3,8%. Negli ultimi sei mesi il titolo ha perso circa l’11%: il 30 aprile un’azione Brunello Cuinelli era quotata 32,36 euro, toccando il minimo il 14 ottobre a 28,78.

