Rafa Nadal all’altare con un tight Brunello Cucinelli | Evento blindato a Maiorca

share

Ha scelto di indossare un tight Brunello Cucinelli, realizzato su misura a Solomeo per l’occasione, il campione di tennis Rafa Nadal nel giorno delle nozze con la storia fidanzata Maria “Xisca” Perellò.

La cerimonia è stata celebrata a Maiorca, nel castello di Sa Fortalesa. Una tenuta blindata, dove sono arrivati 350 invitati, tra cui il re emerito Juan Carlos accompagnato dalla moglie Sofia.

Evento blindato, tanto che agli invitati sono stati vietati i cellulari per evitare che potessero diffondere fotografie in anteprima. Nadal ha postato l’ultima foto da single con alle spalle il mare delle Balerari. Foto di rito anche insieme allo stilista Brunello Cucinelli, scelto per il suo sì a Maria Xisca, dopo 15 anni di fidanzamento.

L’abito della sposa è stato invece realizzato su misura da Rosa Clará.

share

Stampa