“Grazie Terence”, l’ultimo ciak di Don Matteo spopola sui social. Video

Intanto su Instagram i video di saluto a Terence Hill dagli altri attori di Don Matteo 13

Spopola sui social network l’ultimo ciak di Terence Hill in Don Matteo 13. Il popolare attore (al secolo Mario Girotti) ha infatti lasciato sabato la fiction più longeva della tv italiana dopo 22 anni e 259 episodi.

All’interno della chiesa di Sant’Eufemia di Spoleto (che nella serie tv ospita la parrocchia del prete detective in bicicletta) sono state registrate le ultime scene che vedono presente Terence Hill. Poi una foto di gruppo con tutti i lavoratori e collaboratori sulla scalinata di piazza Duomo, location principale di Don Matteo, che dalla stagione numero 9 si è trasferita da Gubbio alla città del Festival dei Due Mondi. Ed il video dell’addio di Terence Hill alla tonaca ed alla bici è stato pubblicato sui social.

Accanto all’attore – che dopo la notorietà raggiunta insieme a Bud Spencer da oltre 20 anni si è dedicato a ruoli di tutt’altro tenore (Don Matteo ma anche il forestale Pietro in “Un passo dal cielo“) – l’immancabile braccio destro in tutto questo tempo: Nino Frassica alias il maresciallo Cecchini.

Grande la commozione per la fine di questo percorso durato appunto oltre 20 anni, sia tra i colleghi di Terence Hill che nella produzione. E la casa produttrice Lux Vide, guidata da Luca Bernabei, ha voluto omaggiare l’attore con un post sui social network:

“Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, Terence Hill ha girato la sua ultima scena della più amata e longeva serie di Rai 1, Don Matteo. Un caloroso grazie da parte di Lux Vide e Rai Fiction per la dedizione e la fedeltà con cui ha prestato il suo “MITO” ad un personaggio che è entrato per 20 anni con gentilezza nelle case di tutti gli italiani, dando sempre una parola di speranza e interpretando così al meglio quella che è la funzione del servizio pubblico”.

E mentre i fan contestano per lo più la decisione dell’avvicendamento con Raoul Bova (per lui le riprese dovrebbero iniziare oggi, mercoledì 22 settembre), sulla pagina ufficiale di Instagram della fiction nelle ultime ore sono comparsi vari video di ringraziamento e di saluto a Terence Hill da parte dei colleghi.

“Ciao Terence, sei sempre con noi” dice Nino Frassica, mentre prosegue le riprese di Don Matteo 13.

“Terence, un mito, una leggenda, la persona più generosa che abbia mai incontrato” spiega Maria Chiara Giannetta (co-protagonista da tre stagioni nel ruolo del capitano Anna Olivieri). E Maurizio Lastrico (il pm Marco Nardi) sottolinea invece come Terence sia “un maestro vero. Girare con te le ultime scene è stato veramente toccante, ho capito che hai messo tanto di te in quello che hai fatto”.

Non manca il grazie ed il saluto di Flavio Insinna (il capitano, che torna in questa stagione nei panni di colonnello, Anceschi): “Era il 1998 quando per la prima volta ho avuto il privilegio di essere al tuo fianco. Ti dico una volta grazie e ti dico che è stato un orgoglio, un onore e un privilegio ‘cavalcare’ ancora una volta al tuo fianco”.