Don Matteo 14, c'è un nuovo capitano. L'annuncio di Giannetta e Lastrico: video - Tuttoggi.info

Don Matteo 14, la foto del nuovo capitano con Raoul Bova - Don Massimo e il video ai fan dei due attori "uscenti"

Un video congiunto su Instagram, uno accanto all’altro. Maurizio Lastrico che parla e Maria Chiara Giannetta che non riesce a trattenere le lacrime. Mentre sono iniziate le registrazioni di Don Matteo 14 (ma a Spoleto il cast arriverà solo a settembre), con Castelluccio di Norcia che nei giorni scorsi ha fatto da scenario al set con Raoul Bova – Don Massimo – arriva l’annuncio a sorpresa dei due attori. Questo subito dopo il post sui social network ufficiali della serie tv e della Rai in cui compare il nuovo capitano dei carabinieri, che sarà interpretato da Eugenio Mastrandrea.

Già nelle ultime settimane in rete erano comparse diverse anticipazioni che parlavano di un nuovo capitano dei carabinieri – Diego Martini – ed un nuovo pm – Vittoria Guidi – in Don Matteo 14. Ora la produzione ha ufficializzato il nuovo protagonista, Mastrandrea: classe 1993, diplomato all’accademia di arte drammatica “Silvio d’Amico” ed attore in ascesa. La new entry femminile, invece, sarà la 34enne Gaia Messerklinger.

Presentando il nuovo capitano dei carabinieri sui social network, la produzione della fortunata serie targata Lux Vide e Rai Fiction e che per 20 anni ha visto protagonista Terence Hill ha lanciato un guanto di sfida a Lastrico e Giannetta: “Benvenuto nella #DonMatteoFamily, ma cosa diranno la nostra capitana Anna e il nostro PM Marco?”.

E così nel giro di poco i due attori hanno pubblicato un video insieme rivolto ai fan, dai risvolti inaspettati: “Ciao a tutti, è la terza volta che proviamo a fare questo video e non è proprio facilissimo. Tanti percorsi sono bellissimi e siamo veramente fortunati quando ci partecipiamo e siamo contenti di quello che abbiamo vissuto e abbiamo partecipato a tante stagioni, siamo stati veramente anima e corpo dentro Don Matteo, ma adesso… ci siamo ancora anche quest’anno! Siamo contenti, non diciamo quante puntate…”

Insomma uno scherzo bello e buono da parte dei due attori che nelle ultime stagioni di Don Matteo hanno interpretato il capitano Anna Olivieri ed il pm Marco Nardi. Che di fatto però confermano sia la loro presenza in questa quattordicesima stagione che il loro addio nel corso degli episodi.