Domenica allo stadio una preghiera per Samuele

L'iniziativa del Bastia Calcio per ricordare insieme alle Istituzioni il 22enne trovato morto a Perugia, per anni calciatore nella squadra della sua città

Il Bastia Calcio ricorderà Samuele De Paoli con una preghiera che sarà celebrata domenica 2 maggio allo stadio comunale alle ore 18.45. E’ stato scelto lo stadio perché consente di mantenere il distanziamento, così come previsto dalle normative anti Covid. E perché lo stadio di Bastia era uno dei luoghi più amati da Samuele, che fin da piccolo ha dato i primi calci al pallone indossando la maglia biancorossa della squadra della sua città.

Sulla propria pagina Facebook il Bastia Calcio ha omaggiato Samuele con un video che ripercorre le tappe più belle delle sue stagioni con la maglia biancorossa. Con la dedica: “Quelli che amiamo non se ne vanno, ci camminano accanto ogni giorno, invisibili, inascoltati, ma sempre vicini. Noi tutti ti amavamo e piangiamo la tua scomparsa. Fai buon viaggio Samuele!”.

La comunità bastiola, in particolare a Cipresso e Madonna di Campagna, ha anche organizzato una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Samuele nel sostenere le spese legali.

Le indagini

Samuele De Paoli è stato trovato senza vita martedì mattina a Sant’Andrea delle Fratte di Perugia. Le indagini, in poche ore, hanno portato ad una persona indagata. I primi riscontri dell’autopsia sul corpo del giovane portano ad ipotizzare che Samuele sia morto per un arresto cardiaco da soffocamento, a seguito della colluttazione con la 43enne brasiliana al momento indagata per omicidio preterintenzionale.