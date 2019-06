Domani torna La Quarta di Scheggino con il Ludobus per i bimbi

Inizia l’estate ed a Scheggino si apre il periodo degli eventi. Sono numerose infatti le iniziative in programma nei mesi estivi, rivolte a grandi e piccini, in un contesto d’eccezione quale quello della perla della Valnerina. Mostre mercato, concerti, laboratori e giochi per bambini, film, degustazioni avranno come scenario fino a settembre le bellezze architettoniche e naturalistiche schegginesi. Senza pensare poi alle tante opportunità che il piccolo borgo offre a cittadini e turisti quotidianamente: quelle di immergersi nella storia visitando il capoluogo e le frazioni, di praticare sport all’aria aperta, dalla piscina al tennis, dal rafting al torrentismo, dai trekking alle escursioni in bicicletta fino alle attrattive dell’Activo Park, o ancora di deliziarsi con la buona cucina offerta dai numerosi locali del territorio.

Domenica 23 giugno il Parco di Valcasana ospiterà un nuovo appuntamento de “La Quarta di Scheggino”, la mostra mercato dei prodotti d’eccellenza a cui si aggiungeranno nel pomeriggio (ore 15,30 – 19,30) giochi ed animazioni gratuiti per bambini con il “Ludobus”. Rimane inoltre ancora aperta la mostra “Alter Ego” di Massimo Federici allo Spazio arte Valcasana, dopo il successo avuto in questi mesi.

Per i più piccoli a luglio, poi, verrà proposto anche quest’anno il campus estivo, con piscina, laboratori, giochi e molto altro.

Il clou sarà rappresentato, però, a fine luglio, dalla “Festa delle donne”, la rievocazione storica di quanto accaduto nel 1522. Mentre gli uomini erano in montagna per i lavori nei boschi e la mietitura, infatti, il borgo fu assediato da una spedizione punitiva dei Comuni limitrofi: ci pensarono le donne a salvarlo, scagliandosi contro gli aggressori con ogni mezzo. Dal 19 al 21 luglio ci sarà quindi un ricco programma per ricordare quell’evento: oltre alla rievocazione vera e propria, con gli spettacolari giochi di luce che già lo scorso anno hanno entusiasmato i presenti, sarà consegnato il premio Scheggino Donna, ci saranno inoltre concerti, mostre d’arte ed iniziative per i più piccoli.

Sempre a luglio spazio poi al cinema all’aperto, mentre ad agosto sono previste giornate interamente dedicate ai bambini. A chiudere l’estate, dal 28 al 31 agosto, tornerà “Il jazz italiano per le terre del sisma”, alla terza edizione, con una serie di grandi concerti ed un’ospite internazionale.

