Dolci d'Italia, tutto pronto per l'edizione 2022 con oltre 80 stand - Tuttoggi

Domani pomeriggio il convegno di apertura, sabato alle 11 l'inaugurazione ufficiale di Dolci d'Italia: il programma

Si avvicina l’appuntamento con Dolci d’Italia, il festival nazionale dedicato ai dolci appunto, in scena a Spoleto da sabato 29 ottobre a martedì primo novembre. Il viaggio tra le golosità del Bel Paese, dunque, partirà alle 10 e al taglio del nastro, alle 11 al chiostro di San Nicolò saranno presenti Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, Andrea Sisti, sindaco di Spoleto, e Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, con il cui contributo l’evento è organizzato.

Oltre 80 gli stand di espositori, venti i cooking show e tanti i laboratori e le iniziative in programma. La giornata di inaugurazione vedrà, nell’area Sweet academy del Chiostrò di San Nicolò, i ragazzi dell’istituto alberghiero ‘Giancarlo de Carolis’ impegnati nella realizzazione della Crescionda, a partire dalle 11. Seguiranno i cooking show ‘Zafferano che passione: tozzetti allo zafferano e crema di zafferano mantecata al miele’, a cura dell’Associazione Zafferano Spoleto, e ‘La pasticceria da viaggio’ di Donatella Aquili, dell’Università dei Sapori; e ancora, in collaborazione con Aic, Luca Fabbri preparerà il Plun Cake al mosto d’uva e noci senza glutine, mentre Matteo Felici il Mignon di mousse al cioccolato fondente e tartufo con inserto di confit di pera, su un disco di frolla. Imperdibile, poi, ‘Mia Cheese cake’, la cheese cake più lunga d’Italia, da degustare gratuitamente in Corso Mazzini a partire dalle 17.