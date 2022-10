Dolci d'Italia, Spoleto si prepara alla sua kermesse più golosa - Tuttoggi

L' ingresso, i cooking show di pasticceri e cioccolatieri internazionali e i laboratori sono completamente gratuiti

Dolci della tradizione e nuove creazioni da tutta la Penisola negli oltre 80 stand, lezioni di pastry chef, cooking show, laboratori, cultura e attività fisica, il tutto su una superficie espositiva più ampia degli anni passati, nel centro storico di Spoleto. I presupposti per una terza edizione di ‘Dolci d’Italia’ da guinness ci sono tutti fin dal giorno della sua apertura, sabato 29 ottobre quando, alle 10, sarà inaugurato il festival nazionale dei dolci e la città accoglierà i primi turisti e curiosi che non potranno perdersi ‘Mia Cheese cake’, la cheese cake più lunga d’Italia, da degustare gratuitamente in Corso Mazzini a partire dalle 17.

Al chiostro di San Nicolò, per tutta la durata dell’evento, quindi fino al primo novembre, c’è la ‘Sweet Academy’, lezioni di Pastry chef e tecniche di lavorazione per realizzare capolavori di bontà con grandi pasticceri e cioccolatieri internazionali, dalle 11 alle 18. Tra questi Luca Fabbri, andrà in scena sabato 29 alle 16.30 per preparare il ‘Plum Cake al mosto d’uva e noci senza glutine’, in collaborazione con Aic, e Matteo Felici creerà, alle 18, un Mignon di mousse al cioccolato fondente e tartufo con inserto di confit di pera, su un disco di frolla; domenica 30 ottobre si apre con la torta nocciolina di Daniela Ribezzo per poi passare, alle 15, al concorso ‘Emergente Chef…il dolce è giovane in Umbria!’, nella sweet academy tenuta da Luigi Cremona con i finalisti, per chiudere infine con il cooking show ‘Divin cioccolatino…Bacio e altro ancora’, a cura del maestro cioccolatiere Alberto Farinelli, della Scuola del Cioccolato Perugina®.