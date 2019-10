Dolci d’Italia, tutto pronto per vivere tre giorni di dolcezza

Oggi, giovedì 31 ottobre, si è tenuta presso l’Istituto Alberghiero De Carolis di Spoleto l’anteprima di Dolci d’Italia, Festival Nazionale dei dolci tipici italiani realizzato da Epta Confcommercio Umbria a Spoleto dal 1 al 3 novembre. A presentare il programma del nuovo evento sono stati Ada Urbani, Assessore del Comune di Spoleto; Tommaso Barbanera, Presidente di Confcommercio Spoleto; Gianpiero Fusaro, Presidente di GAL Valle Umbra e Sibillini; Roberta Galassi, Dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero e Aldo Amoni, Presidente di Epta.

A seguire si è svolto l’importante convegno “Il buongiorno si vede dal mattino” e gli interventi di Maurizio Beccafichi per l’Università dei Sapori di Perugia; Barbara Marsili per Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari dell’Umbria; Marilena Cestari del Comitato Scientifico World Gluten Free Chef Academy; Francesco Favorito, Maestro di pasticceria e membro della World Gluten Free Chef Academy; e Paola Garinei, per I.P.S.S.A.R.T. De Carolis.

“Siamo pronti a lanciarci in questa nuova avventura – dichiara Amoni – e a conquistare ancora una volta il pubblico. Questo evento, a cui pensiamo da anni, è diventato per noi sempre più importante e siamo felici di averlo potuto realizzare grazie alla collaborazione del Comune di Spoleto, di Confcommercio Spoleto, di Confartigianato Umbria e dei tanti partner che, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e il GAL Valle Umbra e Sibillini, hanno creduto ancora in Epta e in questo progetto. I prossimi tre giorni offriranno un programma molto ricco, tra grandi ospiti, come Damiano Carrara e Dolcenera, mercati, cooking show, corsi per bambini, colori, profumi e tutta l’allegria che il mondo dei dolci porta con sé”.

A Dolci d’Italia i visitatori troveranno tante coinvolgenti aree: Dolci tipici regionali; Dolce Sapere, esposizione e vendita di libri dedicate ai dolci; Home Sweet Home, arredamenti e complementi per rendere più dolce la casa; Liquori & Co.; Sweet Moment, una pausa don dolci prelibatezze tutte da bere; Sweet Show, il grande mercato dei dolci artigianali; Piccoli Pasticceri crescono, corsi per bambini a cura di Chef Annalisa Benedetti e in collaborazione con l’Associazione Per Loro; Good Street Food, i migliori cibi di strada per una pausa salata tra un dolce e l’altro. Infine, il pubblico potrà partecipare al ricco programma di Sweet Academy, cooking show gratuiti per scoprire tutti i segreti della pasticceria.

Venerdì 1 novembre i lavori dell’accademia di Dolci d’Italia sia aprono alle 11.00 con Confartigianato Umbria e proseguono alle 12.30 con i ragazzi dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione e Turistici “De Carolis”. Il pomeriggio si apre alle 15.30 con Pasticceria Cintioli, mentre alle 17.00 arriva Il mondo della Pasticceria senza Glutine del Maestro Francesco Favorito.

Grande partecipazione anche degli esercizi commerciali e dei ristoranti della città che collaborano con l’evento o partecipano direttamente aderendo a Sweet Shopping. Per trovare tutte le offerte riservate ai visitatori di Dolci d’Italia basta cercare l’apposita vetrofania esposta dai partecipanti. E non solo, molti ristoranti della città parteciperanno proponendo, esclusivamente in questi tre giorni, dolci regionali e non. Dalla torta caprese a monte bianco, non mancheranno le prelibatezze da gustare a Spoleto!

