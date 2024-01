Disturbi apprendimento, visite gratuite al Centro l’Edera

Sarà possibile effettuare un consulto gratuito con le logopediste Dott. Ivana Albano e Dott.ssa Maria Chiara Sagrazzini.

L’associazione culturale L’Edera A.P.S. in collaborazione con il Centro A.B. A. L’Edera, hanno organizzato per sabato prossimo, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, un incontro dedicato ai disturbi del linguaggio e dell’apprendimento presso la sede dell’associazione a Foligno in piazza Vanitelli 7.

Disturbi del linguaggio e dell’apprendimento: consulenze gratuite

Sarà possibile avere un incontro assolutamente gratuito con le logopediste Dott. Ivana Albano e Dott.ssa Maria Chiara Sagrazzini, le quali potranno illustrare la loro metodologia di intervento legati a questi tipi di disturbo. Sarà possibile porre domande e visitare il centro. Lo scopo della giornata è quello di affrontare il tema dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, fornendo un supporto di altissima competenza. È possibile prenotare ai numeri di telefono 3347056079/3476303625/3207482346