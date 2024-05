Discesa Ceri in città, modifiche alla circolazione | Ecco i parcheggi gratuiti, funivia apre alle 7 - Tuttoggi.info

Domenica 5 maggio i Ceri lasceranno la Basilica di Sant'Ubaldo per arrivare nella Sala dell'Arengo di Palazzo dei Consoli | Ecco le info utili

E’ tutto pronto per la Discesa dei Ceri in città, che domenica 5 maggio lasceranno la Basilica di Sant’Ubaldo (alle ore 9) per arrivare nella Sala dell’Arengo di Palazzo dei Consoli, dove resteranno fino al 15 maggio, giorno della Festa dei Ceri. In occasione di questa giornata la circolazione nel centro storico di Gubbio subirà alcune modifiche.

In primis è stabilito il divieto di sosta e di transito, ovviamente solo per domenica 5, dalle ore 7 alle 13, lungo il percorso dei Ceri, ovvero: Porta S.Ubaldo, Via Appennino, Via Dante, Corso Garibaldi, Via della Repubblica, Piazza 40 Martiri (area antistante le Logge ed ex-Inam), Via Cavour, Piazza Bosone, Via Cavour, Piazza Giordano Bruno, Via dei Consoli (dove il divieto vige fino alle 20) e Piazza Grande. Si ricorda che lungo tale percorso dovranno essere rimosse le occupazioni di suolo pubblico, a cura dei titolari delle attività.

Anche le porte della città saranno chiuse fisicamente dalle ore 7 alle 13. E’ stabilito anche il divieto di transito e sosta in Via Baldassini dalle ore 7 alle 18. Il servizio navetta nel centro storico sarà attivo a partire dalle ore 13.30. La Funivia “Colle Eletto”, per facilitare l’accesso alla Basilica del Patrono, aprirà invece alle ore 7.

Sono a disposizione dei cittadini, gratuitamente i parcheggi di: Santa Lucia, San Benedetto, quello circostante l’Istituto Gattapone e antistante il Circolo Tennis e quelli di Via Ubaldi, Via Frate Lupo e di San Pietro. Da oggi (4 maggio), inoltre, torna fruibile (e anch’esso gratuito) anche il parcheggio dell’ex Seminario, riaperto dopo i lavori di sistemazione.