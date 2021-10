Disabilità, Marsciano il primo Garante dei diritti, in Umbria - Tuttoggi

Politiche sociali e disabilità, il Comune di Marsciano presenta la figura del Disability Manager

Marsciano è il primo Comune in Umbria ad aver formalizzato la nomina del Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità. La presentazione avverrà con un incontro, venerdì 5 novembre 2021 alle ore 18.00, presso l’Auditorium dell’Oratorio Santa Maria Assunta di Marsciano

Con un evento in programma venerdì 5 novembre alle ore 18.00 presso l’Auditorium dell’Oratorio Santa Maria Assunta di Marsciano, l’amministrazione comunale presenterà a cittadini e associazioni il Disability Manager del Comune di Marsciano, ovvero il Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità, ruolo che sarà ricoperto dall’avvocato Massimo Rolla, selezionato dall’Ente a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse.

“Siamo il primo Comune in Umbria – affermano il sindaco Francesca Mele e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Marsciano, Manuela Taglia – ad ufficializzare la nomina di un professionista a copertura del ruolo di Garante dei diritti della disabilità. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione delle politiche per la disabilità a livello locale. L’azione del Garante agevolerà, infatti, un effettivo processo di cambiamento culturale, accompagnando non solo l’attività amministrativa nella promozione di politiche adeguate ma interfacciandosi con il mondo associativo, dell’impresa e con le altre istituzioni, in modo da favorire una percezione diffusa di quelli che sono i diritti delle persone con disabilità e quindi attuare una loro piena inclusione nella vita della comunità”.

All’incontro per la presentazione del Disability Manager interverranno, insieme a Massimo Rolla, il sindaco di Marsciano, Francesca Mele, il deputato umbro Raffaele Nevi, il Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, Marco Squarta, la Vicepresidente dell’Assemblea legislativa umbra e Presidente dell’Osservatorio per la disabilità della Regione Umbria, Paola Fioroni, gli assessori del Comune di Marsciano Francesca Borzacchiello e Manuela Taglia, con deleghe, rispettivamente, ai lavori pubblici e alle politiche sociali.

Info: Comune di Marsciano, Segreteria sindaco 0758747233