Dipendente Vus investita, Uil Trasporti: “Attenzione ai professionisti che operano su strada”

La categoria esprime solidarietà nei confronti dell'operatrice investita in centro mentre stava svolgendo il proprio lavoro.

L’episodio della dipendente Vus investita in centro a Spoleto per un incidente provoca anche delle ripercussioni sindacali, con la Uil Trasporti Ambiente che “esprime profonda solidarietà alla collega della Valle Umbra Servizi, coinvolta in un incidente stradale mentre svolgeva il suo regolare servizio di spazzamento, è stata investita da un SUV durante l’esercizio delle sue mansioni, e nonostante le prime informazioni indichino che l’incidente sia stato di natura accidentale, non possiamo non ribadire l’importanza della sicurezza sul posto di lavoro”.

L’appello ai cittadini

“Come sindacato, siamo costantemente impegnati a promuovere e incentivare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. È fondamentale sensibilizzare non solo i lavoratori, ma anche i cittadini e gli automobilisti affinché prestino la massima attenzione ai professionisti che operano su strada, esposti quotidianamente a rischi elevati. Rivolgiamo un accorato appello a tutta la comunità affinché collabori nel creare un ambiente lavorativo più sicuro e rispettoso per tutti. La sicurezza sul lavoro è un diritto imprescindibile e un dovere condiviso. Auguriamo alla collega una pronta guarigione, sperando di rivederla presto in piena salute e al fianco dei suoi colleghi”.