Con l'auto nel vicolo investe dipendente Vus e distrugge trave di ferro - Tuttoggi.info

Netturbina Vus trasportata all'ospedale di Terni, chiusa via Sant'Agata dopo che un'auto ha travolto trave di ferro

E’ stata trasportata all’ospedale di Terni una dipendente della Vus investita lunedì mattina in un vicoletto in pieno centro storico a Spoleto. Nell’incidente – che ha visto anche il danneggiamento di una trave di ferro – è rimasto ferito anche il conducente dell’auto, un turista 70enne.

Secondo quanto emerso, l’incidente è avvenuto intorno alle 9,30, in via Sant’Agata, la viuzza (accessibile ai soli titolari di permesso Ztl) che collega via delle Terme a piazzetta Porta San Lorenzo. Il turista ha imboccato con la sua Hyundai la stradina, colpendo una delle travi in ferro messe a puntello di un edificio dopo il terremoto del 2016, che si è staccata. L’auto fuori controllo ha anche investito una netturbina che si trovava lungo via Sant’Agata. La dipendente di Vus, una 53enne, è stata trasportata all’ospedale di Terni con un trauma lombare ed al bacino. L’automobilista 70enne, invece, è stato trasportato all’ospedale di Spoleto con un trauma toracico e cranico; le sue condizioni non sono gravi ed è tenuto in osservazione al pronto soccorso.

Sul posto, oltre al personale del 118, la polizia locale, i vigili del fuoco ed il personale dell’Ase. Al vaglio la situazione statica del cantiere. Via Sant’Agata è stata chiusa.