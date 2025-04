Quintana, le anticipazioni del programma di giugno - Tuttoggi.info

Presto il suono dei tamburi inizierà a diffondersi nell’aria insieme ai profumi della primavera e a Foligno si comincerà a respirare il clima della festa: nelle scuderie si lavora a pieno ritmo per le prove al Campo de li Giochi e la macchina quintanara torna a girare a pieno regime anche nelle sedi rionali e a Palazzo Candiotti.

In questi giorni si sta mettendo a punto anche il programma delle manifestazioni di giugno e settembre, che inizia a circolare tra di cellulare in cellulare.

Ad aprire il cartellone, sarà – come sempre – la ‘Notte delle Bandiere’ in calendario per giovedì 22 maggio quando in città torneranno a sventolare simboli e colori delle dieci contrade, è invece fissato per sabato 24 maggio l’immancabile appuntamento con la Cena Grande a Palazzo Trinci, e nell’occasione dell’evento cultural gastronomico verrà svelato anche l’ambito Palio di Giostra.

Le dieci taverne torneranno a sfornare i piatti della tradizione dal 30 al 31 maggio per riaprire i battenti e le cucine dal 2 giugno al 13 giugno.

Ad incrociare spade e coltelli per il Gareggiare dei Convivi nell’edizione della Sfida, saranno: La Mora, Giotti, Pugilli, Spada e Badia, gli altri cinque disputeranno la disfida culinaria a settembre.

L’ostensione delle bandiere dalla facciata principale del Palazzo Comunale è prevista per sabato 31 maggio mentre le attesissime prove ufficiali al Campo de li Giochi si potranno disputare domenica 1 giugno in edizione notturna.

Sfida di suoni domenica 8 giugno con la Gara dei Tamburini in piazza della Repubblica.

Venerdì 13 si snoderà per le strade imbandierate di Foligno il Corteo Storico seguito dalla Lettura del Bando e della Benedizione dei Cavalieri in una piazza grande tornata finalmente completamente libera dai cantieri e della gru dei lavori di restauro del duomo.

La novità sarà l’estrazione dell’ordine di partenza: si scoprirà tutto direttamente al Campo poco prima dell’avvio della singolar tenzone.

Cavalli e cavalieri scenderanno in pista sull’otto di gara sabato 14 giugno alle 20 per contendersi l’ambito palio quintanaro.

Il resto del programma resta da tutto da scoprire, lanciando uno sguardo a settembre, calendario alla mano, si posso già appuntare le date di sabato 13 appuntamento con il Corteo Storico e domenica 14 alle 15 con la Giostra della Rivincita.

Torna anche la Notte Barocca: sabato 6 giugno evento clou del Festival Segni Barocchi.

Ma come sempre quando si parla di Quintana, le novità sicuramente non finiscono qui, anche perché – come si diceva nel ‘600 – “chi non sa far stupir vada alla striglia”.

Immagini di repertorio relative a precedenti edizioni della Giostra della Quintana di Foligno

Articolo a cura di Gina de Santis