Differenziata a Todi, la raccolta anticipata al 24 e al 31 dicembre - Tuttoggi.info

Nelle festività natalizie, lunedì 25 e martedì 26 Dicembre, lunedì 1° gennaio e sabato 6 Gennaio, chiusi i Centri di Raccolta Comunali

Il Gestore Gesenu comunica ai cittadini del Comune di Todi che, in occasione delle festività natalizie, la raccolta prevista da calendario per il 25 Dicembre verrà anticipata al 24 Dicembre, pertanto l’esposizione dei contenitori dovrà avvenire il 23 notte, mentre la raccolta prevista da calendario per il Primo Gennaio 2024 verrà anticipata al 31 Dicembre, pertanto l’esposizione dovrà avvenire il 30 Dicembre notte.

Inoltre si avvisa i cittadini che i nuovi calendari di raccolta per l’anno 2024, validi a partire dal 1° Gennaio, si trovano stampati sul retro dell’attuale calendario 2023. Ricordiamo, dunque, che in vista del nuovo anno non verrà distribuito un nuovo calendario di raccolta: i cittadini che hanno perso il proprio calendario possono scaricarlo dal sito www.gesenu.it nella sezione dedicata al comune di residenza.

Infine, ricordiamo che in occasione della festività natalizie, lunedì 25 e martedì 26 Dicembre, lunedì 1° gennaio e sabato 6 Gennaio resteranno chiusi i Centri di Raccolta Comunali gestiti da GESENU presenti sul territorio umbro. Nello specifico si tratta dei Centri di Raccolta di Perugia (Collestrada, San Marco, Ponte Felcino, Pallotta, Sant’Andrea delle Fratte), di Bastia Umbra (Via del Lavoro), Todi (Zona Industriale Ponte Rio), Torgiano (Via dell’Artigianato), Bettona (Via Col di Mezzo), Umbertide (Zona Industriale Madonna del Moro).