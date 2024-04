Orvieto, tanti visitatori al Museo Faina per il ponte del 25 aprile - Tuttoggi.info

Vasta e variegata la presenza dei turisti nel lungo ponte del 25 aprile che hanno deciso di visitare il Museo Etrusco “Claudio Faina”

Vasta e variegata la presenza dei turisti sia italiani (circa l’80%) che stranieri nel lungo ponte del 25 aprile che hanno deciso di visitare il Museo Etrusco “Claudio Faina”, situato di fronte alla splendida cattedrale orvietana. Le numerose presenze in questo sito culturale hanno dimostrato ancora una volta il forte legame dei visitatori con l’interessante patrimonio archeologico presentato lungo il percorso museale, ricco di testimonianze etrusche, greche e romane.

L’importante risultato raggiunto dal Museo Faina, grazie all’impegno di tutto il personale operante, può essere ricondotto al lavoro svolto negli ultimi anni, teso a riqualificare il museo e a migliorare l’offerta culturale, per venire incontro alle esigenze sempre più variegate e complesse del turismo d’arte e, soprattutto, del turismo dedicato alle famiglie che vogliono coniugare viaggi , cultura e momenti di condivisione e di svago.

Il Museo sempre più family friendly ha ottenuto, per le attività e i servizi offerti, il riconoscimento del marchio “Umbria Culture for Family”, mettendo anche a disposizione un percorso-gioco-allestimento ideato per bambini e ragazzi che vogliono sapere tanto di più sulle civiltà del passato e confrontarsi, insieme alle loro famiglie, con la storia e la ricerca archeologica. Anche la presenza della mostra ”L’aeronautica Militare in Orvieto-100 anni di matricola aeronautica“, allestita al piano nobile del palazzo, ha contribuito ad attrarre una parte significativa di pubblico.