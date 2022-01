“Deruta: il valore delle donne”, aperto il bando per il premio 2022 - Tuttoggi

Un riconoscimento al ruolo e l’impegno delle donne nate o residenti o che lavorano nel Comune di Deruta che si sono distinte nella comunità

Tramite il conferimento del premio “Deruta: il valore delle donne” il Comune di Deruta vuole riconoscere il ruolo e l’impegno delle donne nate o residenti o che lavorano nel Comune di Deruta che si sono distinte per capacità professionale, intraprendenza, creatività, talento, nel lavoro, nella cultura, nelle arti, nella formazione, nella scuola, nella scienza, nell’impegno civile, sociale e politico.

Il Premio si prefigge di valorizzare il diritto di uguaglianza e di proporre modelli e immagini femminili che possano essere di esempio per le giovani generazioni.

Le candidature 2022

Le candidature possono essere presentate da Enti, Istituzioni, Organizzazioni dei lavoratori e delle imprese, delle professioni e di categoria, Fondazioni e Associazioni iscritte ad albi regionali, provinciali, comunali, operanti sul territorio della Regione Umbria in campo socio-sanitario, educativo, sociale, ambientale, culturale, ricreativo, sportivo.

Non sono ammesse auto candidature né candidature da parte di familiari. Le candidature non premiate possono essere riproposte per le successive edizioni del Premio.

Per l’anno 2022 le candidature devono riguardare donne che si sono distinte nell’ambito dell’impegno sociale e per solidarietà durante la pandemia, intesa come capacità di resilienza e resistenza nel periodo di emergenza sanitaria, riuscendo a garantire alla cittadinanza e, in particolare alle fasce di popolazione più vulnerate dalla pandemia, il benessere e l’inclusione sociale, anche con soluzioni innovative o creative.

Il premio

Il premio consiste in una mimosa in ceramica o placcata d’oro, accompagnata da un omaggio floreale e da una pergamena recante le motivazioni dell’assegnazione.

Saranno assegnati due premi, di cui uno per donne fino a 40 anni e uno per donne di età superiore a 40 anni.

Modalità della proposta

Le candidature dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2022 all’indirizzo email protocollo@comune.deruta.pg.it o PEC comune.deruta@postacert.umbria.it, utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Comune e indicando nell’oggetto “premio Deruta: il valore delle

donne edizione 2022″.

Le candidature devono essere corredate da:

anagrafici della candidata, un suo breve curriculum e da una esaustiva relazione sull’ attività svolta; documento firmato della candidata, che dichiara l’accettazione della candidatura;

fotocopia della carta d’identità della candidata

E’ facoltà della Commissione istituire distinte graduatorie per l’ambito prescelto:

-una per le donne di età fino a 40 anni (sezione giovani);

-una per le donne di età superiore a 40 anni.ì

La valutazione della candidatura

Le candidature verranno valutate da una Commissione nominata dal Responsabile dell’Area amministrativa i cui componenti verranno individuati con successivo atto dirigenziale.

La valutazione verrà effettuata sulla base dei curricula vitae e delle relazioni sull’attività svolta dalle candidate nell’ambito indicato per l’anno di riferimento.

Qualora a seguito della prima valutazione delle candidature risultassero due o più candidate a parità di voti per lo stesso ambito e per la stessa fascia di età si procederà al riconoscimento ex equo.

La premiazione

Il premio verrà consegnato dal Sindaco e dall’Assessore alle pari opportunità nel corso di una cerimonia pubblica che avrà luogo l’8 marzo 2022, giornata internazionale della donna, in cui si ricordano sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze che ancora subiscono in molte parti del mondo.