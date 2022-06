Delivery, permesso Ztl di tipo D - Tuttoggi

Delivery, a Terni modificato il regolamento della Ztl per consentire e facilitare gli operatori che consegnano a domicilio con delivery

Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri 20 giugno, ha deliberato con 22 voti a favore e 9 astenuti, le modifiche e le integrazioni al regolamento della zona a traffico limitato.

L’atto è stato adeguato alle misure introdotte in fase emergenziale dall’Amministrazione nel 2021 che autorizzavano l’accesso alla ztl agli operatori del settore commerciale e artigianale per la consegna a domicilio dei prodotti, e la sosta di 30 minuti al massimo per le operazioni di carico e scarico.

Permesso Ztl di tipo per il delivery

Le modifiche sono principalmente finalizzate a consentire l’attività commerciale di delivery riconoscendola come una forma di distribuzione ormai collaudata e funzionale alla ripresa economica e dedicando ad essa un nuovo permesso di tipo D, che può essere richiesto per una durata annuale e che dà diritto al transito nella ztl nelle fasce orarie dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24 al costo agevolato di € 60 (oltre ai diritti di segreteria e bollo).

L’atto è stato presentato dall’assessore alla Mobilità, Federico Cini: “L’introduzione del permesso D consente l’accesso alla Ztl, in alcune fasce orarie, per la consegna dei pasti a domicilio con l’auto. II costo de permesso è di 60 euro per ogni auto. Si tratterà di una sessantina di permessi in tutto, con un impatto quindi molto contenuto sul volume complessivo del traffico veicolare”.