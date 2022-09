Degrado in largo Manni e via San Nicandro, cittadini esasperati "Abbandonati dal Comune" - Tuttoggi

Degrado in centro storico, cittadini di largo Manni e via San Nicandro esasperati per sporcizia, incuria e stato di abbandono della zona

Cittadini esasperati per lo stato di degrado di Largo Manni e via San Nicandro per la presenza di sporcizia, rifiuti, verde abbandonato a se stesso; non è difficile neanche imbattersi in losche figure, in evidente stato di alterazione psicofisica, che importunano i residenti. “Siamo esasperati – denunciano alcuni cittadini a TO – qui siamo stati abbandonati da tutti. Abbiamo provato a interpellare l’assessorato all’ambiente e Asm, ma si sono rimbalzati la palla a vicenda, senza darci alcuna risposta concreta. Intanto il degrado avanza incontrastato”.

Degrado, sporcizia e rifiuti

Cestini pieni, residui di bivacchi come bottiglie di vetro, cartoni e altra immondizia (addirittura un materasso abbandonato in terra), vegetazione incolta, sono tante le criticità dell’area che spesso viene presa come discarica da cittadini incivili. Anche i negozianti del mercato coperto di Terni non apprezzano il modo in cui viene gestita l’area, visto che la mancanza di un ambiente accogliente non attira certo i clienti. Il cantiere di via San Nicandro non aiuta certo la situazione; già nel 2021 avevamo documentato lo stato di abbandono dell’area che, negli ultimi tempi, sembra poter avviarsi verso una soluzione.