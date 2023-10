Dal Viale al Mondiale: presentato il nuovo libro di Paolo Ciri sui 100 anni del Moto Club Spoleto - Tuttoggi.info

Il volume testimonia 100 anni di fatiche e successi con lo scopo di lasciare ai posteri una storia che non può e non deve essere dimenticata.

Sabato 14 ottobre il Valle Rosa Country Hotel ha ospitato la presentazione del libro Dal Viale al Mondiale, scritto dal giornalista Paolo Ciri, speaker di eventi nazionali e internazionali tra cui MotoGP, WorldSBK e Formula1.

All’evento presenti personaggi e piloti che hanno fatto la storia del longevo club spoletino tra cui il giovane Cristian Lolli, già campione italiano classe Premoto3 e reduce dall’ultima tappa del CIV che lo ha visto salire sul podio presso il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola e guadagnare la terza posizione assoluta in Campionato.

A presentare il volume, che racconta i 100 anni del Moto Club Spoleto, l’autore Paolo Ciri insieme al Presidente del sodalizio Daniele Cesaretti, con Stefano Lisci, in rappresentanza del Comune di Spoleto, Remo Venturi, cinque volte Campione del Mondo e, per la Federazione Motociclistica Italiana, Matteo Tardioli che ha portato i saluti del Presidente FMI Giovanni Copioli.

“Come Amministrazione comunale siamo grati a Paolo Ciri – ha detto Lisci – per aver scritto con il cuore pagine cosi importanti legate al motociclismo e alla nostra città. Un sentito grazie a chi, come Daniele Cesaretti, fa tanto per Spoleto”

E in effetti il locale Moto Club è uno dei più longevi ma soprattutto dei più attivi in Italia, organizzatore di manifestazioni in tutte le specialità del motociclismo, “ci mancano – precisa Cesaretti – solo le motoslitte”.

4 titoli mondiali con la precedente presidenza; 2, quelli di Locatelli e Bastianini, con la gestione Cesaretti; oltre 35 titoli italiani. Tutto e molto altro racchiuso dentro a Dal Viale al Mondiale che testimonia 100 anni di fatiche e successi con lo scopo di lasciare ai posteri una storia che non può e non deve essere dimenticata.

Un tempo si correva lungo i circuiti cittadini e quello di Spoleto viene messo in bella mostra sulla copertina del libro, curata da James Metelli. All’epoca lungo il Viale della stazione si assiepavano fino a 25mila spettatori. “In quegli anni era un sogno avere una moto – racconta Remo Venturi – la mia vita è nata e cresciuta li.” Numeri impensabili per i giorni d’oggi anche se il Moto Club Spoleto ha raggiunto cifre da capogiro con i 2 mondiali di enduro portati in città, uno degli eventi più impegnativi da organizzare per la squadra di Cesaretti che, nel corso degli anni, non si è mai risparmiata tra gare in salita, edizioni di trial, trofei di velocità e persino la redazione di un giornale, “A tutta manetta”.

“Dal Viale al Mondiale – conclude Ciri – celebra i 100 anni dalla fondazione del Moto Club ripercorrendo un secolo di motociclismo spoletino nel tentativo di descrivere la storia dello sport in una città piccola, lontana dai grandi autodromi e dalle regioni votate allo sport. Una città – conclude – che a questo sport ha dato tantissimo.”

Foto. Giorgio Panacci