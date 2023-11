Dal 24 novembre luminarie e iniziative di fine anno: il programma

Natale a Perugia, ricco programma in centro, non solo a corso Vannucci. La pista del ghiaccio in piazza Italia

Shopping e mercatini, presepi, mostre e laboratori per bambini, concerti e spettacoli, giochi di luce, casa e trenino di Babbo Natale ed una pista di ghiaccio innovativa e spettacolare. E’ ricco il cartellone degli eventi per le Festività di fine anno nel centro storico di Perugia, al via dal 24 novembre fino al 7 gennaio.

Un programma frutto della collaborazione tra più enti ed associazioni: Comune di Perugia, Regione Umbria, Consorzio Perugia in Centro, Galleria Nazionale dell’Umbria, Fondazione Perugia, Post, borghi ed associazioni del centro storico. Un programma che si arricchisce di eventi sportivi (con la Befana sui pattini) ed enogastronomici (con il concorso Cappelletto d’Oro).

Non solo corso Vannucci

Dopo gli interventi istituzionali, ad illustrare eventi e programma sono stati Paolo Mariotti, Lucia Boccolini ed Alessandro Granieri che hanno confermato la volontà di dar vita ad eventi che coinvolgano tutto il centro e non solo corso Vannucci ed aree limitrofe, proponendo attività per tutte le età ed i gusti. Un progetto aperto ed inclusivo che consentirà di rinnovare molto rispetto al passato nel segno della qualità.

Le luminarie

Nell’acropoli ci saranno le tradizionali luminarie con motivi color colore oro e argento a flash bianco. Quest’anno l’illuminazione, al via dal 24 novembre ore 17, interesserà anche gli alberi di viale Indipendenza. Torna l’albero gigante di 18 metri in piazza IV novembre, mentre le novità assolute sarà rappresentata alla cometa illuminata di 23 metri di lunghezza posizionata presso i giardini Carducci e visibile anche dalle periferie. Ai giardini sarà proposta un’altra novità con il giardino del gusto dove, grazie alla collaborazione con Coldiretti, ci saranno i prodotti del territorio, laboratori, dimostrazioni, ecc.

I mercatini

Ripartono i mercatini di Natale (24 novembre-7 gennaio) lungo corso Vannucci ed in piazza della Repubblica con i nuovi stand utilizzati per la fiera dei Morti prodotti di artigianato nazionale ed internazionale, enogastronomia, decorazioni, addobbi natalizi e giocattoli; durante questo periodo, esattamente dal 7 al 10 dicembre, si terrà la seconda edizione di Dolcissima Perugia con prodotti dolciari e da forno tipici del Natale.

Pista da ghiaccio in piazza Italia

Imperdibile la pista del ghiaccio, che dopo le esperienze in piazza della Repubblica e in piazza Matteotti si trasferisce in una location d’eccezione, ossia piazza Italia. Sarà una struttura assolutamente innovativa con percorso su misura (di 565 metri quadri) che riprende la conformazione della piazza. Con un rettangolo intorno al monumento equestre collegato a percorsi circolari intorno alle due fontane.

In piazza Matteotti (la piazza del gioco) ci saranno attrazioni (trenino, giostra e stand dedicato ai giochi di una volta), e la casetta di Babbo Natale, arredata con materiali provenienti da Cortina d’Ampezzo.

Il centro Alessi

Tra i punti centrali del programma di Natale sarà il centro camerale Alessi di via Mazzini, dove in collaborazione col Post, tornato protagonista come ha ricordato il presidente Francesco Gatti grazie all’ingresso del socio privato Gesenu, saranno realizzati laboratori ed attività per tutte le età, nonché ospitate due mostre: la prima sui 100 anni del luna park con i lavori dei ragazzi e ragazze delle scuole, la seconda sulla pop art.

Artisti di strada

Animazione lungo le vie della città con artisti di strada, elfi, gnomi, fate e folletti, il treno di Natale per scoprire gli angoli più belli di Perugia ed i suggestivi concerti sulle terrazze dei palazzi del centro storico.

Gli eventi culturali

Ricchissimo il programma degli eventi culturali e delle biblioteche (Sandro Penna, San Matteo degli Armeni, Biblionet ed Arconi) con momenti di musica, arte e teatro, letture, giochi e laboratori. Un calendario che, partendo da palazzo Penna sede della mostra sul Perugino, si snoderà in vari luoghi della città, con focus sulla sala dei Notari di palazzo dei Priori ove si terranno numerosi concerti: tra i tanti il 20 dicembre Canto di Natale con il coro di bambini e bambine protagonista.

L’offerta culturale si arricchisce inoltre dei preziosi contributi della Galleria Nazionale dell’Umbria, della fondazione Perugia e della fondazione Ranieri di Sorbello con le loro proposte a tutto tondo.

Le associazioni di vie e quartieri

Infine tantissima vivacità nei borghi con i programmi proposti dall’associazione Borgo Bello, dall’associazione Priori, dall’associazione Vivi il Borgo, dall’associazione Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa e dall’associazione Rione di Porta Eburnea. Si spazia dai seguitissimi presepi (la via dei presepi sarà in corso Bersaglieri, ma anche in via dei Priori), alla proiezione di film, dai concerti ai laboratori, dal teatro (per bambini, bambine ma anche per adulti) agli spettacoli.

Gianfranco Faina e Francesco Pinelli hanno invitato cittadini e turisti a godere degli eventi che vengono proposti su tutto il centro storico, spaziando dal corso fino alle aree più esterne dove regnerà un’assoluta vivacità.

I presepi

A farla da padrone, hanno detto, saranno i presepi proprio nell’anno che fa registrare gli 800 anni dalla fondazione da parte di San Francesco. Novità assoluta ci sarà in corso Bersaglieri dove i presepi, per loro natura statici, si animeranno grazie all’intelligenza artificiale.

Da non perdere, sempre in corso Bersaglieri, la cereria medievale.

Tutto il programma sul sito ufficiale atmosferedinatale.comune.perugia.it.