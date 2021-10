Dal 15 al 17 ottobre torna il Festival del Dialogo - Tuttoggi

L'ottava edizione del Festival del Dialogo sarà dedicata anche quest’anno al tema “Il lavoro. Ieri, oggi e domani?”

Dopo la quattro giorni di maggio dedicata al Festival del Dialogo Giovani, per iniziativa dell’Associazione Culturale “ApertaMenteOrvieto” e con il patrocinio del Comune di Orvieto, da venerdì 15 a domenica 17 ottobre al Palazzo dei Sette si svolgerà l’8^ edizione del Festival del Dialogo dedicato anche quest’anno al tema “Il lavoro. Ieri, oggi e domani?”.

Sarà un’occasione per soffermarsi a riflettere su una tematica molto sentita che accomuna tutte le generazioni nella attraverso la riflessione, l’approfondimento e il confronto scaturisca e si sviluppi una società migliore.

Anche quest’anno e in continuità con l’edizione del 2020, nel terzo fine settimana di ottobre, il Festival del Dialogo torna in presenza e propone un focus di approfondimento sulle prospettive occupazionali, sottolineando, come il titolo del festival suggerisce, che il lavoro è un nodo cruciale ma ancora molto incerto per i giovani.

“Anche per il 2021 – afferma il presidente di ApertaMenteOrvieto, Erasmo Bracaletti – abbiamo deciso di riproporre il tema del lavoro, indubbiamente accentuato dall’emergenza sanitaria, dal momento che è centrale nella grande trasformazione e riprogettazione complessiva in atto che interessa tutti noi, in particolare i giovani che devono prepararsi al futuro e devono farlo ora in un presente che appare quanto mai confuso” .

Gli appuntamenti del festival quest’anno si alterneranno tra il Palazzo del Capitano del Popolo e Palazzo dei Sette.

Si comincia venerdì 15 ottobre alle 17 nell’Atrio di Palazzo dei Sette con il saluto delle autorità a cui seguirà l’incontro con la giornalista Beatrice Curci, caporedattrice di “Strade Nuove” che affronterà il tema “Una spinta verso il futuro. Nessuna differenza fra donne e uomini” e ancora con il dialogo con giovani lavoratori e attivisti sulla questione generazionale.

Sabato 16 ottobre alle 17:30, invece, la Sala dei Quattrocento del Palazzo del Capitano del Popolo, farà da cornice all’incontro con l’imprenditore umbro Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della “Brunello Cucinelli Spa” di Solomeo che, recentemente, ha vinto il premio come il “Designer of the Year” tra i più prestigiosi nel settore della moda. Un riconoscimento che conferma il suo impegno costante nel sostenere l’Italia e le sue ricchezze, investendo sul territorio e supportando progetti di umana sostenibilità. Cucinelli parlerà proprio di questi temi, in coerenza con il tema del festival. All’iniziativa parteciperà la scrittrice Alessandra Carnevali.

Domenica 17, infine,l’Atrio del Palazzo dei Sette ospiterà un doppio appuntamento: alle ore 16, Stefano Giubboni, professore ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Perugiaparlerà di “Problemi e prospettive del lavoro oggi” mentre alle 17:30 sarà la volta delle letture a cura dei “Lettori Portatili” con un reading di brani di Patrizia Maltesi tratti dallo spettacolo “Trovaloro”.

La giornata di domenica si aprirà e chiuderà sulle note di musica dal vivo della band “On the Road”.

Per l’intera durata del festival, infine, presso l’Atrio del Palazzo dei Sette sarà allestita la mostra fotografica a cura dell’Associazione FotoAmaOrvieto.

Il Festival del Dialogosi svolgerà nel rispetto alle normative anti Covid che impongono il distanziamento, l’uso della mascherina e l’esibizione di Green Pass per accedere alle iniziativa come forme di prevenzione del contagio.

Oltre che in presenza, gli appuntamenti, potranno essere seguiti anche in diretta streaming sulla Pagina Facebook di ApertaMenteOrvieto all’indirizzo https://www.facebook.com/notes/apertamenteorvieto.

Per altre informazioni: www.apertamenteorvieto.it – https://www.facebook.com/apertamenteorvieto – info@apertamenteorvieto.it